Brifing je okupio predstavnike Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva ekonomije i turizma, kao i Nacionalne uprave za vanredne situacije, krize i upravljanje katastrofama, što odražava jedinstven nacionalni pristup zasnovan na transparentnosti, spremnosti i institucionalnoj koordinaciji.

Tokom brifinga potvrđena je čvrsta posvećenost UAE zaštiti nacionalnog suvereniteta, bezbednosti građana i stanovnika, očuvanju ekonomske stabilnosti i neprekidnom funkcionisanju osnovnih usluga širom zemlje.

Ministarstvo odbrane predstavilo je najnoviji operativni razvoj događaja i mere preduzete radi zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministarstvo je izrazilo iskreno saučešće porodicama poginulih i poželelo brz oporavak povređenima.

Ministarstvo je ponovilo da UAE nije i neće prihvatiti bilo kakvo kršenje svog suvereniteta, bezbednosti ili teritorijalnog integriteta. Naglašeno je da država zadržava svoje puno i legitimno pravo da preduzme sve neophodne mere kako bi odvratila i odgovorila na svaku agresiju.

Brigadni general Abdulnasir Alhamidi, zvanični portparol Ministarstva odbrane UAE, potvrdio je tokom brifinga da UAE ostaje na najvišem nivou operativne spremnosti. On je izjavio da Oružane snage raspolažu naprednim i integrisanim odbrambenim kapacitetima, uključujući i nacionalno razvijenu odbrambenu industriju, što im omogućava da zaštite zemlju bez obzira na trajanje ili obim regionalne eskalacije.

Alhamidi je objasnio da UAE raspolaže integrisanim višeslojnim sistemima protivvazdušne odbrane koji mogu da odgovore na širok spektar vazdušnih pretnji putem sistema dugog, srednjeg i kratkog dometa, čime se obezbeđuje sveobuhvatna zaštita nacionalnog vazdušnog prostora. UAE takođe održava dovoljne strateške rezerve municije kako bi obezbedio održivost odbrambenih operacija tokom dužeg perioda, čuvajući borbenu spremnost i jačajući nacionalnu bezbednost.

Od početka iranskih napada, protivvazdušna odbrana UAE reagovala je na 186 balističkih raketa, od kojih je 172 uništeno, dok je 13 palo u more, a jedna na teritoriju UAE. Ukupno je detektovano 812 iranskih dronova, od kojih je 755 presretnuto, 57 je palo unutar zemlje, dok je 8 krstarećih raketa detektovano i uništeno. Napadi su rezultirali sa 3 poginule osobe, 68 lakše povređenih i ograničenom materijalnom štetom na pojedinim civilnim objektima.

Pojašnjeno je da je većina zabeleženih udara bila posledica operacija presretanja, a ne direktnih pogodaka.

Ministarstvo je dodatno objasnilo da su zvuci koji su se čuli u različitim delovima zemlje povezani sa operacijama protivvazdušne odbrane i dejstvima borbenih aviona UAE protiv neprijateljskih vazdušnih ciljeva.

Naglašeno je da su sistemi protivvazdušne odbrane reagovali na neprijateljske ciljeve u odgovarajućem trenutku, čime je značajno smanjen potencijalni obim štete i sprečeni veći gubici života i imovine. Sve potrebne preventivne mere nastavljaju da se sprovode u punoj koordinaciji sa nadležnim institucijama radi obezbeđenja javne bezbednosti.

Oružane snage UAE nastavljaju da neprekidno prate situaciju u vazdušnom prostoru, teritorijalnim vodama i na kopnenim granicama. Glavna komanda Oružanih snaga sprovela je pojačano raspoređivanje odbrambenih snaga, podigla nivo borbene spremnosti i unapredila sisteme ranog upozoravanja i napora u okviru jedinstvene komandne strukture kako bi se obezbedio brz i precizan odgovor na svaku potencijalnu pretnju.

Ministarstvo je pozvalo sve građane i stanovnike da striktno poštuju zvanična uputstva i preventivne smernice nadležnih organa. Takođe je naglašena važnost informisanja isključivo iz zvaničnih i pouzdanih nacionalnih medija, uz upozorenje protiv širenja glasina ili neproverenih informacija.

Tokom brifinga, Nj.e. Rim bint Ibrahim Al Hašimi, državna ministarka za međunarodnu saradnju, govorila je o diplomatskoj dimenziji aktuelnih događaja.

Ona je izjavila da su poslednjih dana, UAE zajedno sa državama članicama Saveta za saradnju zalivskih zemalja i prijateljskim državama, bili izloženi otvorenim iranskim napadima u okviru do sada neviđene regionalne eskalacije. Ponovila je dugogodišnji i jasno izražen stav Ujedinjenih Arapskih Emirata da se teritorija zemlje neće koristiti za bilo kakve vojne akcije protiv Irana.

Al Hašimi je izrazila zahvalnost državama i međunarodnim organizacijama koje su pokazale solidarnost i potvrdile suvereno pravo UAE na samoodbranu u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnim pravom.

Naglasila je da UAE upravlja trenutnim dešavanjima kroz uravnotežen strateški pristup zasnovan na odgovornosti i uzdržanosti. Emirati su pozvali na hitan prekid svih napada na njihovu teritoriju i na susedne države.

Iako je ponovo potvrdila posvećenost deeskalaciji i ozbiljnom diplomatskom dijalogu, Al Hašimi je naglasila da UAE zadržava svoje puno i legitimno pravo na samoodbranu prema članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija i da će preduzeti sve potrebne mere kako bi zaštitili svoj suverenitet i bezbednost građana, stanovnika i posetilaca.

Al Hašimi je podvukla da je bezbednost država članica Saveta za saradnju zalivskih zemalja nedeljiva i da svako narušavanje suvereniteta bilo koje zalivske države predstavlja pretnju kolektivnoj regionalnoj bezbednosti. Takođe je naglasila da napadi na civile ili civilnu infrastrukturu predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava.

Al Hašimi je potvrdila da su UAE preduzeli odlučne diplomatske mere, uključujući zatvaranje ambasade u Teheranu, povlačenje diplomatske misije i pozivanje iranskog ambasadora u UAE radi uručenja zvanične protestne note kojom se osuđuju napadi i eskalacija.

Ministarka je jasno istakla da vojna eskalacija neće dovesti do trajne stabilnosti i da ozbiljan i odgovoran dijalog ostaje racionalan put za sprečavanje širenja sukoba. Takođe je napomenula da će nastavak napada negativno uticati na bilateralne odnose i političku, ekonomsku i trgovinsku saradnju.

Ujedinjeni Arapski Emirati su pozvali Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i međunarodnu zajednicu da preuzmu svoje odgovornosti u osudi napada i sprečavanju njihovog ponavljanja. Uprkos ozbiljnosti situacije, Al Hašimi je potvrdila da stav UAE ostaje promišljen i strateški, usmeren na sprečavanje eskalacije uz istovremenu zaštitu suvereniteta.

Nj.e. Abdulah bin Tauk Al Mari, ministar ekonomije i turizma UAE, predstavio je najnovije podatke u vezi sa nacionalnom ekonomijom, turizmom, avijacijom i poslovnim okruženjem.

On je potvrdio da ekonomija UAE nastavlja da pokazuje otpornost, uz podršku diversifikacije, otvorenosti i proaktivnih politika. Zemlja je usvojila fleksibilne i dugoročno usmerene ekonomske strategije koje povećavaju sposobnost suočavanja sa geopolitičkim i ekonomskim pritiscima.

Al Mari je istakao da UAE raspolažu strateškim rezervama osnovnih dobara dovoljnim za period od četiri do šest meseci. Uvoz se nastavlja bez prekida prema odobrenim planovima, uz podršku diversifikovanih trgovinskih partnerstava i alternativnih izvora snabdevanja.

Ministarstvo svakodnevno prati stanje zaliha kod dobavljača i u velikim maloprodajnim centrima i vrši nadzor cena u realnom vremenu putem specijalizovane digitalne platforme povezane sa 627 velikih prodajnih objekata širom zemlje. Tokom meseca Ramazana sprovodi se 420 inspekcijskih kontrola radi obezbeđivanja poštovanja propisa i sprečavanja neopravdanog povećanja cena.

Al Mari je pozvao preduzeća da pokažu društvenu odgovornost i apelovao na potrošače da kupuju odgovorno. Građani mogu prijaviti nepravilnosti putem telefonske linije za zaštitu potrošača 8001222.

Turistički sektor UAE, koji obuhvata 1.260 hotela i više od 40.000 turističkih kompanija, nastavlja da funkcioniše normalno. Hoteli, odmarališta, turističke atrakcije i tržni centri ostaju otvoreni i rade u skladu sa bezbednosnim standardima.

U koordinaciji sa nadležnim institucijama uvedene su hitne mere podrške ugroženim turistima. One uključuju saradnju sa ambasadama i diplomatskim misijama, koordinaciju kroz Turistički savet UAE i obezbeđivanje smeštaja i logističke podrške.

Odsek za kulturu i turizam Abu Dabija i Odsek za ekonomiju i turizam Dubaija naložili su hotelima da produže boravak gostima koji ne mogu da putuju zbog trenutne situacije u avionskom saobraćaju

Generalna uprava civilnog vazduhoplovstva nastavlja blisku koordinaciju sa regionalnim i međunarodnim partnerima. Aktivirani su hitni vazdušni koridori, a regionalni planovi za vanredne situacije sprovode se u saradnji sa Savetom zemalja Zaliva i Međunarodnom organizacijom civilnog vazduhoplovstva.

Trenutni operativni kapacitet iznosi 48 letova na sat kroz određene hitne koridore. Od 1. marta 2026. prevezeno je 17.498 putnika na 60 letova nacionalnih avio-kompanija. Sledeća faza predviđa 80 dnevnih letova sa više od 27.000 putnika.

Vlada UAE najavila je da će pokriti troškove smeštaja i osnovnih potreba putnika pogođenih situacijom. Putnicima se savetuje da ne dolaze na aerodrome dok ih njihove avio-kompanije direktno ne kontaktiraju.

Brigadni general Abdulaziz Al Ahmad, zvanični portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, potvrdio je da je bezbednosna situacija stabilna u svim emiratima.

Ministarstvo deluje kroz integrisani proaktivni bezbednosni sistem koordinisan sa više od 25 nacionalnih institucija. Na terenu je raspoređeno više od 3.200 specijalizovanih vozila i preko 4.100 saobraćajnih i bezbednosnih patrola, uključujući naoružane jedinice za brzu reakciju.

Fiksne i mobilne savezne operativne sobe i policijski centri omogućavaju izuzetno brze reakcije koje su među najboljima na svetu. Bezbednosne i policijske službe nastavljaju da funkcionišu bez prekida u svim okolnostima.

Ministarstvo je ponovo pozvalo javnost da se oslanja isključivo na zvanične izvore informisanja i da u potpunosti poštuje izdata uputstva i bezbednosne mere.

Dr Saif Džuma Al Daheri, portparol Nacionalne uprave za vanredne situacije, krize i upravljanje katastrofama, potvrdio je da je nacionalni sistem od samog početka reagovao profesionalno i uz proaktivnu koordinaciju.

Svakodnevni život nastavlja se bez prekida. Energetski sistem, vodosnabdevanje, telekomunikacije, saobraćaj, zdravstveni sistem i lanci snabdevanja funkcionišu normalno. Planovi kontinuiteta poslovanja aktivirani su kao mera predostrožnosti.

Obrazovanje se nastavlja putem platformi za učenje na daljinu kako bi se osigurao kontinuitet nastave. Operativni plan postoji i za upravljanje putnicima koji su ostali bez mogućnosti putovanja kroz koordinisane letove i podršku u vidu smeštaja i transporta.

Aktivirana je Zajednička nacionalna medijska jedinica radi obezbeđivanja transparentne i dosledne komunikacije. Sistem ranog upozoravanja ostaje operativan kako bi se, kada je potrebno, izdavala upozorenja.