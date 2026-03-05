Slušaj vest

Odrubljena glava i delovi tela pronađeni na Baliju najverovatnije pripadaju Igoru Komarovu, sinu moćnog ukrajinskog biznismena Aleksandra Petrovskog.

Komarov je kidnapovan 15. februara u letovalištu Džimbaran tokom vožnje skuterom, a veruje se da su otmičari otkrili njegovu lokaciju preko Instagram objave njegove devojke.

Istražitelji sumnjaju da iza operacije stoji ukrajinska kriminalna grupa, koja je tražila otkup od 10 miliona dolara na ime navodnog duga njegovog oca.

Pojavio se potresan video gde moli roditelje da plate

Tokom istrage pojavio se potresan video snimak na kojem Komarov, sa vidljivim povredama i osakaćenim udovima, moli roditelje da isplate novac otmičarima.

Policija je krajem februara u reci Vos pronašla glavu i druge organe, a mrtvozornik je potvrdio da se tetovaže na ostacima delimično poklapaju sa onima koje je imao nestali Ukrajinac.

Zasad uhapšena jedna osoba

Za sada je uhapšen jedan strani državljanin koji je iznajmio vozilo korišćeno u otmici, dok se za još šestoricu osumnjičenih traga preko Interpola.

Četvorica osumnjičenih su već uspela da napuste Indoneziju preko međunarodnog aerodroma, dok se veruje da se preostala dvojica i dalje kriju na ostrvu.

Ovaj brutalni zločin izazvao je veliku zabrinutost među stranim turistima i uticao na procenu bezbednosti na Baliju.

Pronađen uz GPS

Policija je preciznim GPS praćenjem iznajmljenog automobila locirala luksuznu vilu u Tabananu gde je Komarov bio surovo mučen pre smrti. Forenzičari su u praznoj vili pronašli njegove lične stvari i tragove krvi koji su se podudarali sa mrljama otkrivenim u vozilu otmičara.

Mrtvozornik je istakao da je zbog uznapredovalog raspadanja tkiva bilo nemoguće izvršiti trenutnu identifikaciju lica, ali su karakteristike lobanje potvrdile da se radi o muškarcu bele rase.

Ko je Petrovski?