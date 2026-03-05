Slušaj vest

Amerikanci operaciju nazivaju "Epski bes", a Izrael operaciju vodi po imenom "Lav koji riče".

Da li su posle nedelju dana poznati ciljevi američko izraelskog napada na Iran, za "Puls Srbije", govorili su Sreten Egerić, pukovnik, Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe i Jovo Drobnjak, ekonomista.

- Gospodin Tramp voli da sve bude teatralno. On ima jednu politiku koju ja zovem trampizam ili trampovština. Taj naziv sam ja izmislio i dao mu ime - ljudi mogu da je zovu kako god žele. To je zapravo jedna politička taktika kojom pokušava da zbuni protivnika. Iznesete veliki broj informacija - često kontradiktornih, površnih, ponekad tačnih, ponekad netačnih - i na taj način protivnika dovedete u zabludu oko toga šta zapravo želite da postignete - objasnio je Egerić.

Sreten Egerić, pukovnik Foto: Kurir Televizija

Od očekivanja do razočaranja

Egerić je priznao da je u početku verovao da će dolazak Donalda Trampa doneti pozitivne promene za Sjedinjene Američke Države.

- Moram priznati da sam i ja bio među onima koji su mislili da će, kada Tramp dođe na vlast i zameni onog nesrećnog starca koji je bio bolestan - a bolesti se ne treba rugati - situacija za Sjedinjene Američke Države biti bolja i da će krenuti nekim drugačijim putem. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da je to bila velika greška. U stvari, gospodin Tramp - kako su to juče definisale demokrate, odnosno jedan od kongresmena - deluje kao da ne zna gde udara - rekao je.

Ubrzana geopolitika

Čoban se nadovezao:

- Od Nove godine, a rekao bih čak i od početka Trampovog novog mandata - a naročito od ove godine - kao da živimo u nekoj ubrzanoj seriji, puštenoj u režimu velike brzine. Događaji se smenjuju neverovatno brzo. Prvo je bio taj nazovi uspeh sa Venecuelom. Zatim je došla pretnja oko Grenlanda, koja je uznemirila mnoge. Evropljani su se tada, recimo u Davosu, kao malo osvestili i počeli da zauzimaju čvršći stav. A sada imamo i ovu novu situaciju - priča se stalno širi i postaje sve ozbiljnija - rekao je Čoban.

Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe Foto: Kurir Televizija

- Postojala je određena nada. Ja nikada nisam bio neki veliki Trampov fan, ali njegov prvi mandat danas deluje kao možda i najrazumniji period u odnosu na ono što se dešava sada. Tada je uspeo da isposluje Abrahamove sporazume, koji su zaista doveli do određene relaksacije odnosa na Bliskom istoku. Počeli su čak i direktni letovi između Tel Aviva i Abu Dabija, odnosno Dubaija - naveo je.

Da li se menja svetski poredak?

Drobnjak je ocenio da su međunarodni odnosi dostigli tačku pucanja i otvorio pitanje da li svet ulazi u promenu modela koji dominira već nekoliko vekova.

- Ovakvo stanje posledica je međunarodnih odnosa koji su narasli do nivoa na kome su jednostavno prešli granice podnošljivog - i za narode, i, čak i za samog Boga. Posle svega ovoga moramo se zapitati: šta se zapravo dešava? Da li je ovo smena postojećeg modela koji poslednjih 200-300 godina dominira svetom, modela koji je očigledno došao do tačke kada mora da se menja - objasnio je Drobnjak.

Jovo Drobnjak, ekonomista Foto: Kurir Televizija

Kritika američke politike

Smatra da je problem mnogo širi od jednog predsednika i postavlja se pitanje da li je uopšte bilo američkog lidera od koga se mogla očekivati suštinski drugačija politika.

- Ono što je, međutim, činjenica jeste sledeće: međuljudski i međunarodni odnosi u svetu dostigli su takav nivo napetosti da svet više ne može da podnese količinu zla koja se u njemu ukorenila, kao ni toliku eksploataciju. Druga stvar o kojoj treba govoriti jeste pitanje američke politike. Govorilo se o Trampu - da li je dobar, loš, kakav je kao predsednik. Međutim, postavlja se jedno šire pitanje: koji je to predsednik Sjedinjenih Američkih Država u poslednje vreme kome se može dati zaista pozitivna ocena i od koga se moglo očekivati nešto bitno drugačije - kaže.

