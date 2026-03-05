Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je nova runda mirovnih pregovora sa Rusijom, planirana za ovu nedelju pod posredstvom Sjedinjenih Američkih Država, odložena zbog rata na Bliskom istoku.

Zelenski je naveo da su se različite zemlje, uključujući SAD, obratile Ukrajini za pomoć u odbrani od iranskih dronova tipa "Šahed", s obzirom na ogromno iskustvo koje je ukrajinska vojska stekla tokom ruske invazije.

Zelenski želi da pomogne arapima

On je o mogućoj saradnji već razgovarao sa liderima Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Jordana i Kuvajta, uz napomenu da će pomoć biti pružena samo ako ne oslabi sopstvenu odbranu Ukrajine.

Napad na Iran, koji traje šest dana, skrenula je međunarodnu pažnju sa rata u Ukrajini, a Zelenski je istakao da trenutno nedostaju neophodni signali za nastavak trilateralnog diplomatskog rada.

Borbe će biti nastavljene sve dok bezbednosna situacija i politički kontekst ne dozvole povratak za pregovarački sto.