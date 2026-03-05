Slušaj vest

SAD zbog toga raspoređuju brojne rakete presretače kako bi presrele iranske dronove i rakete. Na duži rok, ovo bi mogao postati problem za američkog predsednika Donalda Trampa, jer zalihe očigledno posustaju.

Prema CNN, načelnik Združenog generalštaba američke vojske, general Den Kejn, upozorio je Trampa da rat protiv Irana ima značajan uticaj na zalihe oružja.

Tramp je indirektno priznao da postoje problemi sa zalihama. Na TruthSocial-u je napisao da SAD "imaju dobre zalihe visoko efikasnog oružja, ali nisu onolike kolike želimo da budu".

Već u ponedeljak, američki državni sekretar Marko Rubio je istakao da je proizvodnja spora.

Izjavio je da Iran proizvodi 100 raketa mesečno.

- Uporedite to sa šest ili sedam raketa presretača koje se mogu proizvesti mesečno - rekao je Rubio.

To je jedan od razloga zašto se SAD fokusiraju na uništavanje što većeg broja iranskih lansirnih mesta i proizvodnih postrojenja.

Rajan Bobst, stručnjak za oružje u Fondaciji za odbranu demokratija u Vašingtonu, takođe potvrđuje da SAD nedostaju rakete presretači.

- Glavni razlog za ovu nestašicu je činjenica da nekoliko uzastopnih administracija nije uspelo da nabavi potreban broj raketa presretača tokom mnogih godina. To je dovelo do usporavanja ili čak gašenja proizvodnih linija - rekao je stručnjak.

Zelenski: SAD su nas zamolile za pomoć

Sada bi pomoć trebalo da stigne iz Ukrajine.

Predsednik Volodimir Zelenski kaže da su partneri zatražili od Kijeva pomoć u odbrani od iranskih dronova "Šahed". SAD su takođe uputile zahtev.

Zelenski je ranije predložio da Kijev podeli svoju ekspertizu sa zemljama Bliskog istoka.