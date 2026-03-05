Slušaj vest

Perverzna gradonačelnica iz Lujzijane koja je imala seks sa najboljim prijateljem svog sina od 16 godina na žurci pored bazena punoj alkohola, dobila je oštre reči od svog tadašnjeg muža koji ju je nazvao „hladnokrvnom“ i „alkoholičarkom, prevarantskom kuč***“.

Misti Roberts, 43, i njen bivši suprug Dankan Klanton, razmenili su niz žestokih poruka tokom njihovog gorkog razvoda u maju 2022, kada je ona još bila prva žena gradonačelnica grada De Rider, prema sudskim dokumentima koje je dobio The Sun.

"Ti si zaista hladnokrvna", napisao je Klanton u jednoj ljutitoj poruci samo nekoliko meseci nakon što su podneti papiri za razvod.

Foto: HOGP/Beauregard Parish Sheriff's Office

"Samo sam hteo da znaš kakva si ti prava gov...!“, dodao je on.

Ko je koga varao?

U drugim porukama, otuđeni suprug je aludirao na tvrdnje da je Roberts varala njega — nazivajući je "prevarantskom kuč***".

"Smešno kako me zoveš psihotičnim, a ti si ta koja si me ostavila zbog policajca ili nekog prokletog građevinca!“, besneo je on.

"Alkoholičarka, prevarantska kučka! A mene optužuješ na svakom koraku za to. Niko ne zna koliko dugo si već sa tim kretenom, koliko si puta bila na bejzbol utakmicama. Vi ste savršen par."

"Nikad nisi pogledala u ogledalo i to pokazuje koliko si zaista plitka. Priznajem da mi je u kratkom roku bilo ekstremno teško da pređem preko toga, ali na duge staze će biti drugačija priča. Uživaj u svom lažnom životu!", nastavio je on.

Foto: City of DeRidder

Razvod para je konačno finalizovan sredinom 2023. Klanton, koji sa Roberts ima dvoje dece, bio je među onima koji su svedočili protiv bivše gradonačelnice tokom njenog nedavnog suđenja za seksualne prestupe.

Proglašena krivom u utorak

Majka dvoje dece proglašena je krivom u utorak po optužbama za bludništvo sa maloletnikom i nedolično ponašanje sa maloletnikom nakon što je uhvaćena u seksu sa tinejdžerom na žurci pored bazena punoj alkohola za rođendan svog sina 2024.

Bivša gradonačelnica Misti Roberts iz grada u Luizijani optužena za silovanje maloletnika

Roberts je podnela ostavku na funkciju gradonačelnice ubrzo nakon hapšenja zbog tog odnosa sa maloletnikom u julu 2024.

Tadašnja gradonačelnica — obučena za tu priliku u narandžasti bikini — otvoreno je koketirala sa tinejdžerom i pozirala za jezive fotografije sa njim tokom žurke, pre nego što ga je odvela u "bonus sobu" kuće, svukla se i imala seks sa dečakom, prema sudskim dokumentima i svedočenjima očevidaca.