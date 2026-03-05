Slušaj vest

Pojavile su se prve fotografije međunarodnog aerodroma u Azerbejdžanu koji je danas oštećen kada ga je, kako se sumnja, pogodio iranski dron.

Na fotografijama se vidi da su delovi zgrade aerodroma teško oštećeni u udaru.

Vlasti Azerbejdžana saopštile su da je jedan dron udario u zgradu terminala aerodroma, dok je drugi pao blizu škole u selu Šakarabad.

„Oštro osuđujemo ove napade dronovima pokrenute sa teritorije Irana, koji su rezultirali oštećenjem zgrade aerodroma i povredama dva civila“, navodi se u saopštenju.

1/6 Vidi galeriju Azerbejdžan, oštećen aerodrom Foto: STR/AP

Vlasti su istakle da su u ovom incidentu povređene dve osobe.

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana saopštilo je da je pozvalo iranskog ambasadora u zemlji. Baku je takođe zatražio zvanično objašnjenje od Teherana "u najkraćem mogućem roku" i zahtevao da se napadi ne ponove.

Iran demantovao napad

Iran je, sa druge strane, demantovao da je lansirao dronove ka Azerbejdžanu.

"Islamska Republika Iran negira da su njene oružane snage lansirale dron prema Republici Azerbejdžan", navodi se u saopštenju iranskog generalštaba, preneli su državni mediji.

Pogođeni aerodrom nalazi se u oblasti Nahčivan, koja se nalazi u neposrednoj blizini iransko-azerbejdžanske granice.