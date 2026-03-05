Slušaj vest

Dron Šahid je evoluirao od kada je napravljen, a sada su i Amerikanci napravili svoj model.

Nije posebno moćan niti efikasnih performansi. Ali dron "mučenik" - "šahid", doprinosi, zajedno sa svojom ruskom, a sada i američkom verzijom, daljem slabljenju već nesigurne ravnoteže snaga u svetu.

Bilo da je crn ili beo, sa delta krilom, ako ga čujete kako leti nebom, odmah ćete ga prepoznati prvo po zvuku motora, a zatim, kada se sruši, po pištećem zvuku. Ali teror koji izaziva je njegov pravi zaštitni znak.

Foto: Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Shutterstock

Sirov i jeftin (prosečna cena oko 50.000 dolara), često spor, noseći do 50 kilograma eksploziva, može oštetiti neboder, ali ga ne i srušiti. Ovo je oružje kojim Teheran trenutno napada Bahrein, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, pa čak i američke i evropske vojne ciljeve poput Kipra.

Istorija drona kamikaza počela je pre više od decenije u laboratorijama Istraživačkog centra Šahid Avijacione Industrije, iranske kompanije pod komandom Korpusa čuvara Islamske revolucije.

Iran ga je prvi put upotrebio protiv saudijskih naftnih tankera i energetske infrastrukture, koristeći prednosti njegovog dugog dometa, unapred programirane navigacije i cene koja ga je činila savršenim za napade velikih razmera.

Odatle je bio kratak korak do proliferacije. U januaru 2025. godine, Teheran je objavio da je svojoj floti dodao 1.000 "strateških dronova", ali prema rečima stručnjaka, iranske zalihe Šahida mogu se proceniti na "između 4.000 i 6.000 letelica".

Od 2022. godine, Šahidi stižu u Ukrajinu, a Teheran ih isporučuje Rusiji. Slike ovih dronova kako lete iznad Kijeva i ukrajinskih gradova noću, čija je rika upoređena sa rikom kosilice za travu, postale su jedna od najstrašnijih scena rata na istoku Evrope.

Moskva ih nije samo koristila: proučavala ih je, replicirala i modifikovala, povećavajući im domet, brzinu i efikasnost, raspoređivala ih je u koordinisanim rojevima stotina letelica kako bi zasitila sistem protivvazdušne odbrane, primoravajući Kijev da iscrpi svoje zalihe presretača, od kojih neki koštaju 20 puta više od "šahida". Rusi su svoje verzije nazvali po cveću, na primer Geran, Gerbera.

Zapadni mediji su pisali o fabrikama u ruskom regionu Tatarstan, gde je veliki broj ljudi u tri smene radio na proizvodnji. U godinama koje su usledile, Rusija ih je nadogradila povećanjem veličine bojeve glave i opremanjem naprednim komunikacionim sistemima.

Izveštaji medija sa Bliskog istoka već su istakli prisustvo ruskih komponenti unutar iranskih dronova korišćenih u napadima. Olupina "Gerana-2" navodno je pronađena u Dubaiju.

U Akrotiriju je među ostacima iranskog drona navodno pronađen ruski aparat za ometanje "Kometa-M". Prema rečima Vladislava Vlasjuka, komesara za sankcije predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, "Rusija je mnogo naučila od Irana, pozajmila ovaj projekat, i sada postoji obostrana saradnja. Iranci šalju inženjere u Rusiju, a ruski inženjeri idu tamo-amo u Iran, i mislim da je i Kina veoma, veoma blizu ove saradnje."

Nije slučajno što su Sjedinjene Države odlučile da ubrzaju svoje programe i opreme se sopstvenim kamikazama. Tako je rođen Lukas, samoubilački dron razvijen u Arizoni, predstavljen Pentagonu 2025. godine, i već testiran u borbi u roku od nekoliko meseci.

Njegov dizajn u potpunosti podseća na šahid, a Ministarstvo odbrane to ne krije: to je direktan odgovor na revoluciju niskih troškova koju je pokrenuo Iran, a usavršila Rusija. Sa otvorenom arhitekturom i sposobnim za integraciju satelitskih komunikacija kao što su Starlink i Vajasat, Lukas košta samo 35.000 dolara, daleko manje od Ripera, i može se lansirati i iz modifikovanih kamiona.

Sjedinjene Države planiraju stvaranje brzog i fleksibilnog industrijskog kapaciteta, sličnog onom koji je demonstrirao Kijev, koji je poslednjih godina transformisao Ukrajinu u živu laboratoriju vojnih inovacija.

Nije slučajno što je London najavio slanje ukrajinskih specijalista u Zaliv kako bi pomogli u presretanju iranskih dronova, što je priznanje razvijene stručnosti Kijeva u ovoj oblasti.

Zato je Zelenski naglasio eksplicitnu potrebu za resursima protivvazdušne odbrane kako bi se adekvatno odgovorilo na pretnju.

Juče je novinarima objasnio da je Ukrajina spremna da podeli svoje dronove-presretače sa zemljama Zaliva u zamenu za rakete-presretače Patriot PAC-3, koje su preko potrebne za zaštitu ključnih meta u Ukrajini od ruskih balističkih raketa. Razmena, ukratko, koja bi omogućila Zapadu da se zaštiti.

U međuvremenu, šahid, zamišljen kao asimetrično oružje za izolovani Iran, postao je kamen temeljac hibridnog ratovanja. Ovo potvrđuje da će budućim sukobima sve više dominirati rojevi jeftinih i potrošnih "mučenika", sposobnih da udare bilo gde i bilo kada.