AMERIKANCI OBJAVILI SNIMAK KAKO UNIŠTAVAJU IRANSKE AVIONE NA ZEMLJI: Isuviše lake mete, prazni avioni (VIDEO)
Američka vojska objavila je snimak kako uništava iranske avione na tlu sa izuzetnom lakoćom.
Na snimku se vidi da su avioni napušteni, neki su u hangaru - ali su svakako lake mete, na otvorenom.
"Sposobnost iranskog režima da udari američke snage i regionalne partnere brzo opada, dok američke borbene sposobnosti nastavaljaju da rastu", navodi se u saopštenju američke Centralne komande (CENTCOM).
