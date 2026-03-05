Slušaj vest

Američka vojska objavila je snimak kako uništava iranske avione na tlu sa izuzetnom lakoćom.

Na snimku se vidi da su avioni napušteni, neki su u hangaru - ali su svakako lake mete, na otvorenom. 

"Sposobnost iranskog režima da udari američke snage i regionalne partnere brzo opada, dok američke borbene sposobnosti nastavaljaju da rastu", navodi se u saopštenju američke Centralne komande (CENTCOM).

(Kurir.rs/P.V.)

