Članovi Hezbolahove jedinice "Radvan" dobili su naređenja da se pridruže bici i blokiraju napredovanje izraelskih tenkova, rekli su izvori, navodeći grad Hijam - jedno od nekoliko područja gde su izraelske trupe navodno napredovale u sredu - kao primer.

Hezbolah, libanska šiitska muslimanska grupa koju je osnovala Iranska revolucionarna garda 1982. godine, ušao je u rat u ponedeljak, otvorivši vatru kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe, koji je ubijen u američko-izraelskom napadu na Teheran.

Izrael je od tada izveo teške napade u južnom Libanu i šire, šaljući više trupa preko granice i naređujući Libancima da napuste deo teritorije u pograničnom regionu, gde je izraelska vojska držala vojnike na od rata 2024. godine.

Vođa Hezbolaha Naim Kasem rekao je u televizijskom govoru u sredu da će se grupa suprotstaviti izraelskom planu "okupacije i ekspanzije".

- Za nas je ovo egzistencijalna odbrana - rekao je.

Elitni borci Hezbolaha rasporedili su se na jugu nakon što je grupa u ponedeljak otvorila vatru raketama i dronovima.

Oni su napustili taj deo Libana - tačnije područje između reke Litani i granice sa Izraelom - nakon prekida vatre koji su posredovale SAD u ratu 2024. godine, krećući se severno od reke, rekli su izvori.

Izvori nisu rekli koliko je elitnih snaga raspoređeno.

Hezbolahov prvi plotun u ponedeljak ispaljen je severno od reke Litani, rekao je libanski predsednik Džozef Aun.