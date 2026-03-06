Slušaj vest

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjes izjavio je da u Francuskoj trenutno nema direktnih pretnji, ali da snage bezbednosti ostaju na najvišem nivou budnosti.

On je nakon sastanka sa šefovima obaveštajnih službi potvrdio da do danas nije bilo identifikovanih planova za napad niti konkretnih razloga za zabrinutost građana.

Posebna uputstva policiji

Ipak, Nunjes je podvukao da je opšta teroristička pretnja i dalje veoma visoka, zbog čega je neophodna maksimalna mobilizacija na celoj teritoriji.

Francuska policija Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, Shutterstock

Posebna uputstva data su policiji kako bi se osigurala bezbednost interesa Amerike i Izraela, kao i zaštita iranskih disidenata i jevrejskih verskih objekata.

Takođe, pojačane su mere nadzora na veoma prometnim mestima poput železničkih stanica i javnih trgova. Ministar je zaključio da aktuelni međunarodni kontekst zahteva stalno jačanje zaštitnih mera kako bi se predupredio bilo kakav rizik.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaGORI BLISKI ISTOK, VRELO JE I U SEVERNOM MORU! Pogledajte kako su belgijske snage UPALE na ruski tanker "flote iz senke" i zaplenile ga! (VIDEO)
helikopter tanker zaplena
PlanetaIRANKA OSUĐENA NA GODINU DANA ZATVORA U FRANCUSKOJ ZBOG VELIČANJA TERORIZMA: Trajno joj zabranjen ulazak u zemlju, njen advokat najavio žalbu na presudu
profimedia0859503791.jpg
PlanetaAMERIKANCI OBJAVILI SNIMAK KAKO UNIŠTAVAJU IRANSKE AVIONE NA ZEMLJI: Isuviše lake mete, prazni avioni (VIDEO)
Screenshot 2026-03-05 152602.png
Planeta"DELUJE KAO DA NE ZNA GDE UDARA" Šesti dan rata, međunarodne krize se nižu, Trampove odluke ne prestaju da iznenađuju: "Ovakvo stanje je nepodnošljivo"
Iran Donald Tramp