Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjes izjavio je da u Francuskoj trenutno nema direktnih pretnji, ali da snage bezbednosti ostaju na najvišem nivou budnosti.

On je nakon sastanka sa šefovima obaveštajnih službi potvrdio da do danas nije bilo identifikovanih planova za napad niti konkretnih razloga za zabrinutost građana.

Posebna uputstva policiji

Ipak, Nunjes je podvukao da je opšta teroristička pretnja i dalje veoma visoka, zbog čega je neophodna maksimalna mobilizacija na celoj teritoriji.

Posebna uputstva data su policiji kako bi se osigurala bezbednost interesa Amerike i Izraela, kao i zaštita iranskih disidenata i jevrejskih verskih objekata.

Takođe, pojačane su mere nadzora na veoma prometnim mestima poput železničkih stanica i javnih trgova. Ministar je zaključio da aktuelni međunarodni kontekst zahteva stalno jačanje zaštitnih mera kako bi se predupredio bilo kakav rizik.