Nemačka vlada počinje sa evakuacijom svojih državljana sa Bliskog Istoka. Naime, svi građani koje budu evakuisali moraće da plate po 500 evra za pokrivanje troškova leta.

"Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će nemački državljani, koji budu vraćeni u Nemačku avionima unajmljenim od strane države, morati da uplate fiksni iznos od 500 evra po osobi za pokriće troškova", navodi se u saopštenju nemačkog Ministarstva spoljnih poslova.

Kurir.rs/Market Screener

