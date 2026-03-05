Evakuacija nemačkih državljana sa Bliskog Istoka dolazi uz trošak od 500 evra po osobi.
Planeta
NEMAČKA UVODI NAKNADU ZA EVAKUACIJU SA BLISKOG ISTOKA: Svako ko bude evakuisan avionima unajmljenim od strane države, moraće da plati 500 evra
Slušaj vest
Nemačka vlada počinje sa evakuacijom svojih državljana sa Bliskog Istoka. Naime, svi građani koje budu evakuisali moraće da plate po 500 evra za pokrivanje troškova leta.
"Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će nemački državljani, koji budu vraćeni u Nemačku avionima unajmljenim od strane države, morati da uplate fiksni iznos od 500 evra po osobi za pokriće troškova", navodi se u saopštenju nemačkog Ministarstva spoljnih poslova.
Kurir.rs/Market Screener
1 · Reaguj
Komentariši