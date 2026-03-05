Slušaj vest

Nastavljaju se vazdušni udari na Bliskom istoku. Procene govore da je poginulo više od 1.200 ljudi, bačeno je preko 5.000 bombi, a Sjedinjene Američke Države su u prvih četiri dana vojnih operacija potrošile više od dve milijarde dolara.

Predsednik SAD Donald Tramp je ocenio vojnu operaciju kao izuzetno uspešnu, naglašavajući da bi je prema svojoj skali ocenio mnogo više od desetke.

Iran pruža otpor: ponovo su pogođene američke baze u zemljama Zaliva, a dva drona pala su kod aerodroma u Azerbejdžanu, iako iranske oružane snage negiraju da su ih lansirale.

Izrael napreduje kopneno u Libanu s ciljem eliminacije Hezbolaha, dok je vazdušna nadmoć već postignuta. Sledeća faza sukoba podrazumeva napade na podzemne bunkere u kojima se kriju balističke rakete i vojna oprema.

Gosti emisije „Usijanje“ na Kurir televiziji koji su komentarisali ove događaje su: Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu, Vladimir Kljajić, politikolog i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

Đokić ocenjuje da se u domaćoj javnosti situacija na Bliskom istoku često pojednostavljuje i tumači kroz različite teorije zavere, dok je stvarni geopolitički kontekst znatno složeniji.

- Kod nas se ne shvata kako treba situacija na bliskoistočnom regionu i svodi se na one prastare teorije zavere o jevrejskoj zaveri, kako Izrael kontroliše Ameriku i Donalda Trampa, pa su zato Amerikanci krenuli na invaziju na Iran. Ali istina je potpuno drugačija i mnogo je šira situacija“, kaže Đokić i dodaje:

- Amerikanci čekaju ovaj momenat 46 godina, od kada su im Iranci upali u američku ambasadu, pa su oteli 300 i nešto američkih diplomata, američkih državljana. Zatim je bila ona operacija Lavlja kandža gde su izginuli američki specijalci, pa onda 1983. kada je grupa iz južnog Libana ubila 350 američkih marinaca i šezdesetak francuskih vojnika. Pa su bili bezbrojni teroristički napadi.

Obradović navodi da se na terenu već vide konkretni vojni efekti sukoba:

- Mi trenutno vidimo da zvanično pada broj iranskih raketa i dronova koje Iran lansira ka Izraelu i ka još sedam država na Bliskom istoku i to je merljiv rezultat da oni očigledno nemaju više kapaciteta, kao što se očekivalo da imaju ili kao što su imali pre napada. Suština je, dakle, da ove faze kako idu, uništenje protivvazdušne odbrane, uništenje raketnog potencijala, uništenje rukovođenja i komande, uništenje radara, sve to degradira vojne sposobnosti Irana. I vidimo da je uspostavljena izraelsko-američka slobodna zona letenja nad Iranom.

Kljajić ocenjuje da su Sjedinjene Američke Države demonstrirale ogromnu dominaciju u vojnom, bezbednosnom i obaveštajnom sektoru.

- Videli smo dominaciju SAD kada je u pitanju vojna industrija, odnosno bezbednosni i obaveštajni podaci koje imaju. Likvidirali su lidera jedne države koja je poprilično zatvorena u roku od 24 sata i likvidirali 47 ili 48 visokih predstavnika režima, što pokazuje da su obaveštajni podaci spremani sigurno godinama.

Iran kao testno područje za kinesku tehnologiju

Kljajić dodaje da aktuelni sukob ima i širi geopolitički kontekst, posebno kada je reč o interesima Kine.

- Kina definitivno testira jedan od svojih interesa, jer se Iran nalazi u njihovom petogodišnjem planu. Takođe, tu je i Digitalni put svile. To je sada test područje za kinesku tehnologiju, za kineske enkripcije, za kineske satelite. Kina je zainteresovana da testira to upravo u ovakvim situacijama i Iran je sada odlično područje da vidi da li ta tehnologija koju su oni razvijali u prethodnom periodu stvarno može da izdrži napade i sajber napade koje vidimo svakodnevno od strane Mosada, CIA-e i ostalih.

