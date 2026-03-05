Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je oštro kritikovao Španiju i Veliku Britaniju u intervjuu za Njujork post.

Tramp je Španiju nazvao "gubitnikom" i optužio je za neprijateljski stav prema NATO jer je jedina članica koja je glasala protiv obaveze izdvajanja pet odsto BDP za odbranu.

On je naglasio da Španija nije timski igrač i najavio da SAD, shodno tome, neće biti timski igrač prema njima. Što se tiče britanskog premijera, Tramp je direktno izjavio da "Kir Starmer nije Vinston Čerčil".

Tramp je naveo da je takav nastup Londona razočaravajući s obzirom na to da bi baze trebalo da budu dostupne Vašingtonu bez ikakvog pitanja ili oklevanja.