Američki predsednik Donald Trampizjavio je da mora da učestvuje u izboru novog vrhovnog vođe Irana nakon što je prethodni lider Ali Hamnei ubijen u američko-izraelskim napadima.

Izjave iranskih zvaničnika juče i danas ukazuju na to da se približava objava o Hamneijevom nasledniku, a njegov sin Modžtaba Hamnei se smatra vodećim kandidatom.

Komentarišući ove navode u intervjuu za Aksios, Tramp je rekao: „Gube vreme. Hameneijev sin je slabić. Moram da budem uključen u izbore, baš kao što sam bio sa Delsi Rodrigez u Venecueli“.

Dodao je da ne namerava da prihvati novog iranskog lidera koji bi nastavio politiku Alija Hamneija, jer bi, kako je rekao, to primoralo SAD da ponovo krenu u rat „za pet godina“.

„Hameneijev sin je za mene neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će doneti harmoniju i mir Iranu“, rekao je Tramp.

Kurir.rs/Aksios

