Američki predsednik Donald Tramp izneo je niz tvrdnji u intervjuu za Politiko o situaciji na Kubi.

U intervjuu je da bi posle Irana, kubanski režim mogao da se sruši.

„I Kuba će pasti. Presekli smo svu naftu, sav novac, u osnovi sve što je dolazilo iz Venecuele, koja je bila njihov jedini izvor. A sada žele da naprave dogovor“, rekao je.

Na pitanje da li su SAD imale ulogu u mogućem padu kubanske vlade, Tramp je odgovorio: „Pa šta mislite? Slušate o Kubi već 50 godina. To je za mene samo šlag na torti“.

Pohvalio je odnose sa Venecuelom. „Venecuela radi fantastično. Delsi radi fantastičan posao. Odnosi sa njima su odlični“, rekao je.

Tramp je takođe potvrdio da Vašington razgovara sa komunističkim rukovodstvom Kube dok se situacija na ostrvu pogoršava nakon hapšenja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura. „Njima je potrebna pomoć. Razgovaramo sa Kubom“, rekao je Tramp.

Dodao je da je pogoršanje situacije na Kubi delimično posledica pritiska SAD, uključujući prekid isporuke venecuelanske nafte koja je godinama održavala kubansku ekonomiju.

„To je zbog moje intervencije, intervencije koja se sada dešava. U suprotnom ne bi imali ovaj problem. Presekli smo svu naftu, sav novac... sve što je dolazilo iz Venecuele, koja je bila njihov jedini izvor“, ponovio je Tramp.

Kurir.rs/Politiko

