Slušaj vest

Policija je danas popodne intervenisala u ljubljanskom naselju Moste nakon što je primila prijavu da jedna osoba preti životima prolaznika. Osoba je potom napala policajce oštrim predmetom, a policajci su otvorili vatru i ubili je, prenose slovenački mediji.

Policija je upozorila osobu da prekine napad, ali je ona ignorisala upozorenja i nastavila da preti policajcima. Kao rezultat toga, policajci su otvorili vatru.

„Policijski službenici su upotrebili vatreno oružje da bi odbili nezakoniti napad na svoj život. Osoba je preminula na licu mesta nakon upotrebe vatrenog oružja“, saopštila je Policijska uprava Ljubljane.

Očevici su čuli više pucnjeva. Muškarac je potom ostavljen da leži pored puta na pešačkom prelazu.

Policija će proveriti zakonitost upotrebe sile i utvrditi sve okolnosti incidenta. Kriminalisti trenutno rade na licu mesta.