Predsednik SAD Donald Trampje izjavio da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski postao prepreka za rešavanje sukoba u Ukrajini.

"Nezamislivo je da upravo Zelenski predstavlja prepreku za mir u Ukrajini", prenosi Politico njegove reči.

Tramp je dodao da je Zelenskom ostalo još manje aduta i pozvao ga da pristane na dogovor.

Istovremeno, američki predsednik je izjavio da je predsednik Rusije, Vladimir Putin spreman da zaključi sporazum.

Kako navodi list, Tramp je ponovo izrazio nezadovoljstvo Zelenskim.

Od početka godine predstavnici Rusije i Ukrajine, uz učešće SAD, održali su tri runde pregovora. Poslednja je održana u Ženevi 17–18. februara. Šef ruske delegacije Vladimir Medinski nazvao ju je teškom, ali poslovnom.

Kako je rekao izvor za RIA Novosti, strane nisu potpisale nikakve dokumente. Još nema konkretnih informacija o mestu i vremenu novih kontakata, ali će dijalog biti nastavljen.

