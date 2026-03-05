Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp odlučio je da promeni deo svog tima.

"Sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noempodnosi ostavku krajem meseca", izjavio je Tramp, dodajući da će za njenog naslednika imenovati senatora Markvejna Mulina, republikanca iz Oklahomae.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da će visoko cenjeni senator Sjedinjenih Američkih Država iz velike države Oklahoma, Markvejn Mulin, postati sekretar za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država (DHS), počev od 31. marta 2026. godine", napisao je Donald Trump u objavi na mreži Truth Social.

Dodao je da će Kristi Noem, koja je, kako je rekao, "dobro služila", preuzeti novu funkciju pod nazivom "izaslanik za Štit Amerike".

Predsednik je opisao tu poziciju kao onu koja će predvoditi "našu novu bezbednosnu inicijativu na zapadnoj hemisferi".

Donald Tramp je danas popodne razgovarao sa Kristi Noem o promeni funkcije, prema rečima dve osobe upoznate sa razgovorom. Sekretarka je trenutno van Vašingtona.

Ranije u četvrtak, Markvejn Mulin je odbio da odgovori na pitanja NBC Newsa o tome da li je razgovarao sa predsednikom o preuzimanju funkcije sekretara za unutrašnju bezbednost.

Senator je samo rekao da je sa Trvmpom razgovarao "nedavno" i dodao:

"Jednostavno ne želim sada da govorim o tome. Razgovaraćemo o tome kasnije".

Markvejn Mulin, bivši borac mešovitih borilačkih veština, služio je deceniju u Predstavničkom domu pre nego što je 2023. godine osvojio mesto u Senatu.

Kristi Noem je tokom svog mandata povremeno gubila i ponovo sticala naklonost Donald Trampa, ali su njeni komentari ove nedelje pred zakonodavcima o jednoj reklamnoj kampanji i o tome da li ju je Donald Tramp odobrio razbesneli predsednika i, čini se, bili poslednja kap koja je prelila čašu.

Foto: Printskrin Youtube

Na kongresnim saslušanjima u utorak i sredu, zakonodavci su ispitivali Noem o reklamnoj kampanji vrednoj 200 miliona dolara koju je nadgledala, a koja je pozivala svakoga ko se ilegalno nalazi u SAD da se dobrovoljno deportuje. U reklamnoj kampanji, koja je uglavnom vođena na engleskom jeziku, pojavljivala se Noem.

Prema AdImpact, Ministarstvo unutrašnje bezbednosti potrošilo je skoro 80 ​​miliona dolara na emitovanje ovih reklama od početka 2025. godine, ne računajući troškove produkcije.

Noem je u utorak rekla senatskom panelu da je predsednik odobrio višemilionsku reklamnu kampanju, što je Bela kuća negirala.