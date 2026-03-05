Slušaj vest

Ukrajina je sprovela još jednu razmenu zarobljenika, u kojoj se 200 ukrajinskih državljana vratilo kući, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski.

„Danas je 200 ukrajinskih porodica dobilo najočekivaniju poruku: njihovi rođaci se vraćaju kući. I to je uvek dobra vest za sve nas, za celu zemlju - povratak našeg naroda u rodnu zemlju“, istakao je Zelenski.

Među oslobođenima su branioci Mariupolja, kao i vojnici koji su branili Donjecku, Lugansku, Harkovsku, Zaporožsku i druge oblasti. To su predstavnici Oružanih snaga Ukrajine, Državne specijalne transportne službe, graničara i Nacionalne garde.

Zelenski je naglasio da uspešne razmene potvrđuju efikasan rad države: Ukrajina ne zaboravlja nijednog svog građanina i aktivno uključuje međunarodne posrednike za njihovo oslobađanje.

Izrazio je iskrenu zahvalnost svim partnerima koji doprinose ovom procesu, posebno Sjedinjenim Državama za pomoć u organizovanju ove razmene.

Foto: Facebook/Володимир Зеленський

Zelenski je takođe primetio napore ukrajinskih vojnika na frontu, koji dopunjuju fond za razmenu, ističući da je povratak zarobljenika direktan rezultat snage naših branilaca.

2025. je bila rekordna godina za Ukrajinu po broju razmenjenih ratnih zarobljenika

Prema rečima ukrajinskih vlasti zaduženih za razmenu zatvorenika, zahvaljujući političkim sporazumima i stalnoj koordinaciji, Ukrajina je 2025. godine vratila više ljudi iz ruskog zarobljeništva nego bilo koje prethodne godine od početka ruske invazije u punom obimu.

Ukupno je ove godine održano 10 razmena zarobljenika, kao i velika razmena sprovedena u skladu sa prvim Istanbulskim sporazumima, koja je trajala tri uzastopna dana i odvijala se u tri faze.

Pored toga, Ukrajina i Rusija su sprovele 10 odvojenih rundi razmene u okviru druge serije Istanbulskih sporazuma, iako broj i pripadnost oslobođenih nisu otkriveni.