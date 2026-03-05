Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je zvanično potvrdio da Ruska Federacija neće ući u rat na Bliskom istoku na strani Irana, ali da će profitirati zbog ovog rata.

Svet se pitao šta će se desiti i da li će Rusija priteći u pomoć Iranu, svom bliskom savezniku, naročito posle izjave ruskog predsednika Vladimira Putina da će uraditi sve zarad stabilizacije regiona na Bliskom istoku.

Putin je razgovarao telefonom sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isa al Kalifom u ponedeljak 2. marta. On je tada kralju Bahreina najavio mogućnost vojne intervencije, ali je Peskov sada i zvanično stavio tačku na to.

"Rat koji traje trenutno nije naš rat. Moramo da uradimo ono što je u skladu sa našim interesima.

Moramo da osiguramo benefite za sebe, koliko god to cinično zvučalo. Da li mi možemo da završimo rat?

Ne, ne možemo. Onaj koji je počeo može i da ga zaustavi", izjavio je Peskov.

Rusija i Iran su inače bliski saveznici. Rusija od kraja 2022. godine koristi iranske "šahid" dronove za rat sa Ukrajinom, ali Rusiji ovaj rat jača ekonomiju.

Kurir.rs/Mondo/Agencije

