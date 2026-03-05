Slušaj vest

Američki kongresmen Toni Gonzales priznao je da je imao vanbračnu aferu sa svojom pomoćnicom, iako je ranije negirao da je takva veza postojala.

Republikanac iz Teksasa, koji je oženjen i ima šestero dece, kazao je da je odnos s udatom pomoćnicom Reginom Santos-Aviles, koja je prošle godine počinila samoubistvo, bila "greška".

"Preuzimam punu odgovornost za svoje postupke", rekao je 45-godišnji Gonzales u jednom podkastu.

Njegovo priznanje stiglo je nekoliko sati nakon što je odbor Zastupničkog doma američkog Kongresa pokrenuo etičku istragu, a uoči drugog kruga unutarstranačkih izbora. Gonzales je ranije optužbe odbacivao kao "ucenu" i "koordinisani napad" s ciljem da se on ukloni s političke scene.

Foto: The San Antonio Express-News/AP

Neizvesni izbori

Trka koja će odlučiti hoće li Gonzales ponovno biti republikanski kandidat u svojoj izbornoj jedinici odlučiće se u drugom krugu u maju, nakon što ni on ni njegov protikandidat Brendon Herera nisu osvojili više od 50 odsto glasova u prvom krugu ranije ove nedelje.

Ko god postane kandidat Republikanske stranke, takimičiće se na izborima u novemru. Izborna jedinica, koja se proteže uz granicu SAD-a i Meksika, snažno naginje republikancima. Gonzales je pre skandala dobio i podršku predsednika SAD-a Donalda Trampa.

U međuvremenu se suočava sa sve više poziva na ostavku, uključujući i od nekih republikanskih kolega. Među njima je i kongresmenka iz Južne Karoline Nenci Mejs, koja ga je optužila za "predatorsko ponašanje".

Foto: Društvene Mreže

"Nisam imao nikakve veze s njenom smrću"

Regina Santos-Aviles umrla je u septembru 2025. nakon što se zapalila u blizini svoje kuće u Uvaldeu u Teksasu. Sudski medicinski veštak zaključio je da je reč o samoubistvu.

Gonzales je u intervjuu za konzervativnog podkastera Džoa Pegsa, objavljenom juče, rekao da njena smrt nema nikakve veze s njihovom aferom, kao i da je na poslu "napredovala i bila uspešna".

"Nisam imao apsolutno nikakve veze s njenom tragičnom smrću. Bio sam podjednako šokiran kao i svi drugi", izjavio je.

Odbor za etiku Zastupničkog doma objavio je juče da pokreće istragu o tome je li Gonzales "učestvovao u seksualnom nedoličnom ponašanju" prema jednoj od svojih zaposlenih. Odbor će takođe ispitati da li ju diskriminisao u odnosu na druge zaposlene tako što joj je "davao posebne pogodnosti ili privilegije".

Gonzales je u podkastu rekao da Santos-Aviles nije nagrađivao više od ostalih zaposlenih u svojoj kancelariji.

"Povišica koju je dobila bila je deo opšteg povećanja plata za kompletno osoblje", napomenuo je.

Foto: Društvene Mreže

Poruke i optužbe supruga

Gonzales je rekao da "u celoj priči ima mnogo više detalja", ali ih nije izneo.

"Kada napravite ovakvu grešku, znate, nikada nije lako. To vas ponizi. Zamolio sam Boga za oproštaj, i on mi je oprostio", poručio je.

Prema navodima CBS-a, u porukama iz maja 2024. Gonzales je od Santos-Aviles tražio da mu pošalje "seksi fotografiju". Pomoćnica, koja je bila regionalna direktorka njegove kancelarije u Uvaldeu, navodno mu je dva puta rekla da je "otišao predaleko".

Sledećeg meseca njen suprug Adrian Aviles navodno je s njenog telefona poslao poruku Gonzalesu i drugim članovima osoblja u kojoj je napisao da je otkrio kako njegova supruga "već neko vreme ima aferu s Tonijem Gonzalesom".

Advokat Adriana Avilesa rekao je u nedavnom razgovoru za CBS da se mentalno zdravlje Santos-Aviles naglo pogoršalo nakon završetka njene veze s kongresmenom.

"Pogoršanje njenog psihičkog stanja dodatno je podstaknuto ponašanjem Tonija Gonzalesa, odnosno uznemiravanjem na radnom mestu nakon što je afera otkrivena", izjaivo je advokat Bobi Barera.