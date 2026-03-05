Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je još u novembru postavio cilj likvidacije tadašnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, rekao je izraelski ministar odbrane Izrael Kac u intervjuu za televiziju Kanal 12.

„Već smo vodili razgovore sa premijerom u veoma uskom krugu u novembru. Premijer je postavio cilj: da eliminiše Hamneija“, rekao je Kac izraelskoj televiziji.

Dodao je da je posle konsultacija sa izraelskom vojskom (IDF) i obaveštajnom službom Mosad, određen okvirni rok za operaciju.

„U dogovoru sa IDF-om i Mosadom, ciljni datum je konačno određen za sredinu ove godine, oko juna, za njeno sprovođenje“, rekao je.

Ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Kac je rekao da Izrael u toj fazi nije podelio planove sa Sjedinjenim Državama. „Pripremali smo se pod pretpostavkom da ćemo možda morati sami“, rekao je. Ubrzo posle toga, ono što on naziva „nekom vrstom dijaloga“ počelo je između Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa na tu temu.

Postojala je zabrinutost da bi iranski režim mogao da pokrene preventivni napad.

Kac je dodao da su Izrael i SAD bili iznenađeni kada su protesti izbili širom Irana krajem prošle godine. Rekao je da je to izazvalo zabrinutost u Izraelu da bi unutrašnji nemiri mogli da navedu iranski režim da pokrene preventivni napad pre nego što Izrael iskoristi strateški trenutak.

„To nas je sve iznenadilo. Nemiri nisu samo stvorili priliku. U tom trenutku je postojala i ozbiljna zabrinutost da bi režim, zbog pritiska protesta, mogao da pokrene preventivni raketni napad na Izrael i na američke snage u regionu“, rekao je Kac.

Ali Hamnei i Izrael Kac Foto: Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Profimedia, Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia

Tokom ovog perioda, prema Kacu, otvorene su i diskusije između Vašingtona i Jerusalima o mogućem svrgavanju iranskog režima. „Ova tema se pojavila u razgovorima, a dve strane su postigle dogovor o saradnji u definisanju ciljeva“, priznao je on.

Dodao je da su potom počeli razgovori o „stvaranju uslova da iranski narod počne da deluje kako bi srušio režim“. „Počeli smo da radimo na tim ciljevima“, naglasio je.

Kac je izjavio da je usledilo zajedničko planiranje. „Od tog trenutka pa nadalje, postojalo je zajedničko planiranje, a zatim i zajednički proces operativnog planiranja“, rekao je on.

Kac je pohvalio izraelskog premijera. „Mislim da je jedina osoba na svetu, jedini lider koji bi mogao da stvori takvu saradnju sa predsednikom Trampom, Benjamin Netanjahu“, rekao je.

Takođe je naglasio da ni Izrael ni SAD nisu uključivali drugu stranu u napad na Iran, već da su odluke donete nezavisno, na osnovu procenjenih pretnji koje predstavlja Islamska Republika.