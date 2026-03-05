Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da javnost snažno podržava napad SAD na Iran, iako najnovija anketa pokazuje da većina birača ne odobrava vojnu operaciju.

U intervjuu za Politiko, Tramp je rekao da su reakcije javnosti na poteze SAD protiv Irana veoma pozitivne.

„Ljudima se sviđa ono što se dešava. Uklanjamo pretnju Sjedinjenim Američkim Državama, veliku pretnju i to radimo na način koji niko nikada ranije nije video“, rekao je Tramp.

Anketa pokazuje upravo suprotno.

Ali anketa koju je juče objavio NBC News pokazuje drugačiju sliku raspoloženja američkih birača.

Prema istraživanju, 45 odsto ispitanika ne odobrava način na koji Tramp vodi politiku prema Iranu, dok 41 odsto podržava njegov pristup.

Većina ispitanika se takođe protivi vojnoj akciji.52 odsto smatra da Sjedinjene Države nisu trebale da pokrenu napad, dok 41 odsto smatra da je vojna operacija bila opravdana.