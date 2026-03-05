Slušaj vest

U centru Atine dogodila se teška tragedija kada je maloletni učenik francuskog porekla pao sa trećeg sprata hotela i preminuo od zadobijenih povreda.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio u hotelu koji se nalazi u Ulici Solomu 72 u atinskoj četvrti Egzarhija. Dečak je u Atini boravio u okviru školske ekskurzije koju je organizovala škola koju pohađa.

Na mesto nesreće odmah su stigle ekipe hitne pomoći, ali su spasioci po dolasku mogli samo da konstatuju smrt deteta. Telo učenika potom je prevezeno u Dečju bolnicu radi dalje procedure.

Nadležne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog incidenta. Za sada nije poznato kako je došlo do pada sa trećeg sprata hotela.