Francuski avion na putu ka Bliskom istoku radi evakuacije francuskih državljana bio je primoran da se vrati ranije danas nakon raketne vatre u regionu.

Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro rekao je da je let, koji je iznajmila kompanija Er Frans, trebalo da pokupi francuske državljane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tabaro je rekao da povratak aviona pokazuje koliko je situacija u regionu nestabilna i koliko je teško bezbedno sprovesti operacije evakuacije.

"Potpuno smo svesni legitimnih očekivanja naših građana koji su tamo, ali njihov povratak može se obaviti samo pod garantovanim bezbednosnim uslovima", poručio je Tabaro.

Stanovnici Dubaija su večeras dobili još jedno upozorenje na svoje mobilne telefone o predstojećem iranskom raketnom napadu, ali je upozorenje kasnije ukinuto.

Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštile su da su u četvrtak presrele šest iranskih raketa i više od 100 dronova, bez smrtnih slučajeva ili težih povreda.