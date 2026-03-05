Slušaj vest

Komandant Centralne komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država admiral Bred Kuper saopštio je danas da je američka vojskaod početka rata SAD i Izraela protiv Irana potopila više od 30 iranskih brodova i da su iranska lansiranja balističkih raketa smanjena su za oko 90 odsto, dok je upotreba bespilotnih letelica opala za oko 80 procenata.

On je rekao da američka vojska ubrzano sprovodi operaciju "Epski bes" protiv Irana i da je u poslednja 72 sata pogođeno gotovo 200 meta, uključujući ciljeve u blizini Teherana.

On je, kako prenoci NBC Njuz, dodao da su u poslednjih sat vremena dva bombardera bacila "na desetine penetracionih bombi" teških više od jedne tone na duboko ukopane lansere balističkih raketa.

Kuper je naveo i da su napadi pogodili iranski ekvivalent svemirske komande, što, kako je rekao, umanjuje sposobnost Irana da preti američkim interesima.

Istakao je da je iranska mornarica pretrpela velike gubitke i da je do sada potopljeno ili uništeno više od 30 iranskih brodova.

On je dodao da cilj operacije nije samo uništavanje postojećih kapaciteta Irana već i sprečavanje njihove obnove.

"Kako prelazimo u narednu fazu operacije, sistematski ćemo demontirati iranske kapacitete za proizvodnju raketa u budućnosti, a taj proces je već u toku", rekao je Kuper.

Kuper je naveo i da američke snage raspolažu dodatnim operativnim sposobnostima za presretanje i obaranje iranskih dronova o kojima javno ne govore.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.