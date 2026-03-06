Slušaj vest

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je danas da je vojna operacija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana tek počela i da je "odlučna i održiva", ističući da SAD raspolažu dovoljnim zalihama municije i oružja da rat vode koliko god bude potrebno.

"Nemamo manjak municije. Naši zalihe ofanzivnog i odbrambenog naoružanja omogućavaju nam da akciju vodimo onoliko dugo koliko bude potrebno", rekao je Hegset, prenosi NBC Njuz.

Hegset je istakao i da SAD isključivo kontrolišu vremenski okvir aktivnosti u Iranu i da će to činiti "sve dok je potrebno da se osigura da Sjedinjene Američke Države ostvare" svoje ciljeve.

"Mi određujemo tempo. Mi određujemo vremenski okvir koji vodi komandant na terenu", istakao je američki ministar rata.

On je dodao i da su američke snage neutralisale većinu iranske mornarice, pogodile raketne baze i lansere i uspostavile "potpunu dominaciju nad vazdušnim prostorom"

On je naglasio da je ova vojna operacija različita od "glupih, politički korektnih ratova prošlosti" i poručio da SAD nemaju planove za primanje izbeglica iz regiona, ističući da zemlje Zaliva same mogu da se brinu o toj populaciji.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.