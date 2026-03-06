Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u prva tri dana sukoba na Bliskom istoku više od 800 raketa "patriot" korišćeno za suprotstavljanje iranskim napadima, napominjući da Ukrajina nikada nije imala toliko raketa za odbijanje napada tokom celog rusko-ukrajinskog rata.

"Razgovaramo sa svim liderima Bliskog istoka, Katarom, Emiratima, Bahreinom, Jordanom, danas ću razgovarati sa nekim drugim. I sve konsultacije govore da je ljudima potrebna protivvazdušna odbrana, odnosno, naše znanje i stručnost. Jer, na primer, na Bliskom istoku, zemlje su generalno koristile oko 800+ raketa PAC-3 za ove napade. Ukrajina nikada nije imala toliko raketa za odbijanje udara za sve ovo vreme", rekao je Zelenski.

Dodao je da sistemi "patriot" neće biti dovoljni da odbiju sve iranske dronove tipa "šahed" i podsetio da je partnerima ponudio da obezbede određeni broj dronova presretača u zamenu za rakete.

"Juče sam imao konsultacije sa svima od vrhovnog komandanta, načelnika Generalštaba, ministra odbrane, naše vojske, rukovodstva, obaveštajne službe itd... Precizno smo utvrdili koliko nam je (dronova presretača) potrebno i koliko možemo dodatno da proizvedemo za kratko vreme ako imamo takav sporazum sa našim partnerima", rekao je ukrajinski lider i dodao da će Ukrajina da pruži stručnost u zaštiti civilnih objekata, kao i naftne infrastrukture.