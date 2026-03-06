Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u prva tri dana sukoba na Bliskom istoku više od 800 raketa "patriot" korišćeno za suprotstavljanje iranskim napadima, napominjući da Ukrajina nikada nije imala toliko raketa za odbijanje napada tokom celog rusko-ukrajinskog rata.

"Razgovaramo sa svim liderima Bliskog istoka, Katarom, Emiratima, Bahreinom, Jordanom, danas ću razgovarati sa nekim drugim. I sve konsultacije govore da je ljudima potrebna protivvazdušna odbrana, odnosno, naše znanje i stručnost. Jer, na primer, na Bliskom istoku, zemlje su generalno koristile oko 800+ raketa PAC-3 za ove napade. Ukrajina nikada nije imala toliko raketa za odbijanje udara za sve ovo vreme", rekao je Zelenski.

Dodao je da sistemi "patriot" neće biti dovoljni da odbiju sve iranske dronove tipa "šahed" i podsetio da je partnerima ponudio da obezbede određeni broj dronova presretača u zamenu za rakete.

"Juče sam imao konsultacije sa svima od vrhovnog komandanta, načelnika Generalštaba, ministra odbrane, naše vojske, rukovodstva, obaveštajne službe itd... Precizno smo utvrdili koliko nam je (dronova presretača) potrebno i koliko možemo dodatno da proizvedemo za kratko vreme ako imamo takav sporazum sa našim partnerima", rekao je ukrajinski lider i dodao da će Ukrajina da pruži stručnost u zaštiti civilnih objekata, kao i naftne infrastrukture.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaZELENSKI NUDI POMOĆ U ODBRANI OD IRANSKIH ŠAHIDA! Ukrajinski predsednik spreman da "podeli iskustvo" sa zemljama koje su se našle na udaru Teheran (FOTO)
1111555.jpg
Planeta"TEK SMO POČELI"! Američki minstar: Imamo dovoljno municije da vodimo rat koliko god bude potrebno
Pit Hegset.jpg
PlanetaPOTOPLJENO VIŠE OD 30 IRANSKIH BRODOVA! Američki komandant: Za poslednja tri dana pogođeno gotovo 200 meta, desetine bombi razorile lansere balističkih raketa
Bred Kuper admiral SAD.jpg
PlanetaVEĆINA AMERIKANACA NE PODRŽAVA AGRESIJU NA IRAN: Tramp "iskrivio" istinu, 52 odsto ispitanika se protivi vojnoj akciji SAD
Donald Tramp
Planeta"AJATOLAHA JE TREBALO DA UBIJEMO U JUNU"! Izraelski ministar odbrane: Pripremali smo se sami za TAJNU AKCIJU, nismo rekli Amerikancima!
Demonstracije Iran.jpg
PlanetaOVAKO JE IRAN RAKETIRAO DUBAI I ABU DABI: Pogođena svetski poznata Jas Marina, dronovi gađaju ključnu energetsku infrastrukturu (VIDEO)
Dubai.jpg
PlanetaRUSIJA PUSTILA IRAN NIZ VODU! Peskov: Ovo nije naš rat, moramo da osiguramo benefite za sebe! (VIDEO)
Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov