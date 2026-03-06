RAT SE PROŠIRIO NA JOŠ 14 ZEMALJA, BRITANSKI MINISTAR U BUNKERU! Izveštač Skaj njuza kaže da će RAZARAČ Kraljevske mornarica KASNO STIĆI da brani Kipar od Irana
Danas je sedmi dan rata Izraela i SAD protiv Irana.
Izrael je pokrenuo nove vazdušne udare na iransku prestonicu Teheran i libanski glavni grad Bejrut, a Iran je izveo još jedan talas raketnih napada na Tel Aviv.
Pit Hegset, ministar rata SAD, što je nova funkcija u skladu sa promenom imena Ministarstva odbrane uvedenom u drugom manda predsednika Donalda Trampa, najavio je da će broj američkih udara na Irana biti "dramatično uvećan".
Ponovo gori Bejrut, Izrael do sada izveo 26 talasa vazdušnih udara na lokacije povezane sa Hezbolahom
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su od početka operacije u Libanu izvele 26 talasa vazdušnih udara na oblast Dahije u prestonici Bejrutu.
Navodi se da je tokom noći izraelska vojska napala komandne centre Hezbolaha i višespratne objekte, koje je opisala kao "terorističke lokacije".
U saopštenju se dodaje da su vazduhoplovne snage Izraela, navođene obaveštajnim podacima IDF, sprovele veliki talas udara na Bejrut, gde su takođe pogođeni "komandni centar izvršnog saveta" Hezbolaha i objekat u kojem se čuvaju dronovi ekstremističke organizacije koju podržava Iran.
IDF tvrdi da su "preduzete mere za ublažavanje rizika od štete po civile" pre udara, uključujući "rana upozorenja" i upotrebu "precizne municije".
Saudijska Arabija: Rakete i dronovi presretnuti i uništeni
Ministarstvo odbrane Saudijske Aranije je jutros objavilo da je nekoliko dronova i raketa presretnuto i uništeno iznad vazdušnog prostora te zalivske zemlje.
- Jedan dron je presretnut iznad severoistočnog dela Rijada - piše u objavi ministarstva na društvenoj mreži X.
Navodi se da su tri drona uništena iznad istočnog dela prestonice, dok su krstareća raketa i dron presretnuti istočno od Al Hardža.
- Tri balističke rakete su takođe lansirane prema vazduhoplovnoj bazi "Princ Sultan", ali su sve presretnute i uništene - dodalo je ministarstvo.
Izveštač Skaj njuza iz baze Akrotiri: Britanski razarač će kasno stići na Kipar
Alister Bankol, izveštač Skaj njuza za evropska pitanja koji se nalazi na Kipru, u analizi na sajtu britanske televizije navodi da će razarač Kraljevske mornarice "HMS Dragon" isuviše kasno doći na to mediteransko ostrvo na kojem je baza Akrotiri Kraljevskog vazduhoplovstva skoro svakodnevno izložena napadima iranskih dronova.
On navodi da su se sirene za vadušnu opasnost juče dva puta oglasile na Kipru i da je britanski ministar odbrane, koji je bio u poseti bazi, morao hitno da bude prebačen u "sobu bez prozora", što bi verovatno značilo da je bio u bunkeru.
Skaj njuz je u sredu objavio da je "HMS Dragon" i dalje usidren u Portsmutu i da mu treba barem nedelju dana da dođe do Kipra, dok su grčki i francuski ratni brodovi već raspoređeni kako bi pojačali odbranu ostrva.
Rat se proširio na još 14 zemalja
Rat eskalira iz dana u dan i do sada se pored Izraela i Irana proširio na još 14 zemalja Bliskog istoka i šireg regiona.
Azerbejdžan je juče optužio Iran za napade dronovima na eksklavu Nahčivan, što je Teheran negirao.
Iran je zapretio da će Amerika "gorko zažaliti" zbog torpedovanja iranskog ratnog broda "Iris Dena" u blizini Šri Lanke dan ranije.
Vazdušni dari širom Bliskog istoka tokom noći
Tokom noći vazdušni udari zabeleženi su širom Bliskog istoka, uključujući Izrael, Iran, Liban i Bahrein.
Rezime šestog dana rata
Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.