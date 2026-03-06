Slušaj vest

U telefonskom razgovoru italijanska premijerka Đorđa Meloni i lider Francuske Emanuel Makron istakli su podršku državama Persijskog zaliva pogođenim neopravdanim iranskim napadima, bezbednosti Kipra kao i izbegavanju vojne eskalacije u Libanu. Govorili su i o posledicama konflikta u Iranu kako po region Bliskog istoka, tako i po ostatak sveta, sa posebnim fokusom na uticaj neprijateljstava na slobodu plovidbe.

Saša Pešić, novinar javio se iz Pariza za emisiju "Redakcija" sa najnovijim informacijama otkrivši kako građani gledaju na predsednikove izjave:

Saša Pešić Foto: Kurir Televizija

- Francuska od početka prati dešavanja na Bliskom Istoku. Makron pokušava da balansira između spoljne politike i unutrašnjih dešavanja. U Francuskoj je prisutna velika muslimanska populacija kao i jevrejska zajednica. To se u prethodnom periodu oslikavalo kada je trajao sukob - kaže Pešić i dodaje:

- Francuska želi da sačuva visoku poziciju u spoljnoj politici kao i u unutrašnju bezbednost. Sa druge strane, francuski građani strahuju od širenja sukoba na francuskoj teritoriji i u Evropi. Takođe, strahuju da se ti sukobi ne reflektuju da neke druge načine kao što su teroristički napadi i sabotaže. Francuze brine taj socio - ekonomski aspekt. Vidimo da su cene benzina na pumpama vrtoglavo porasle.

Foto: PHILIPPE MAGONI / POOL/AP POOL

Evropa formira štit oko Kipra

Evropa formira vazdušni i pomorski štit oko Kipra: Italija, Španija i Francuska šalju mornaricu u Mediteran. Makton i Mark Rute predvode jednu novu nuklearnu doktrinu oko formiranja nuklearnog štita nad Evropom koji postaje očito sve izvesniji:

- Makron govori da Francuska želi da naoruža Evropu nuklaernim arsenalom, što pojedini analitičari osuđuju i govore da bi Francuska izgubila svoj suverenitet. Francuska je u svetu poznata po tome što je nuklearna sila, tako da odvraća veliki broj svojih protivnika i predstavlja pretnju. Ona pokušava da se nametne u partiji šaha - istakao je Pešić.

Kaže da su napadom na Iran, savezničke države pokazale da žele da reše izraelsko pitanje na Bliksom istoku:

- Izrael i SAD su vojno nadmoćne ali ne smemo zaboraviti da Iran poslednjih godina i decenija preko "proxy" ratova uznemirava Izrael preko Hamasa, Hezbulaha i Huta. To je takođe pitanje koje brine Evropu.

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Velika Britanija uključena u sukob

Britanski premijer, Kir Starmer, rekao je da Velika Britanija i dalje ima specijalan odnos sa SAD. Novinar Marko Dinić tvrdi da takav odnos postoji još od Drugog svetskog rata, kada su Amerikanci pomogli Čečilu, što je on morao visoko da plati. Takođe, objašnjava da i posle 70 godina, ta veza je donekle stabilna:

- Ankete pokazuju da su mnogi Britanci veoma skeptični već godinama, kada je u pitanju ta specijalna veza. Isticanje takve veze je veoma korisno i značajno. Međutim, ona nije emotivna jako kako je pretstavljena. Starmer kaže da su Britanci bili uključeni u američku operaciju i da su imali informacije sve vreme. Britanija učestvuje u defanzivnim operacijama. Ona želi da izbegne da bude uključena direktno u napad, sumnjaju u legalnost ovog napada - objasnio je Dinić.

"FRANCUZI U STRAHU OD NAPADA, MAKRON POKUŠAVA DA BALASNIRA!" Pariz stao uz Španiju - javnost podeljena: Sukob se može proširiti na Evropu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs