Kineski predsednik Si Đinping, takođe generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, u četvrtak je učestvovao u raspravi sa svojim kolegama poslanicima iz delegacije provincije Đijangsu na Četvrtom zasedanju Svekineskog narodnog kongresa 14. saziva.

Tom prilikom, Si je rekao da bi se ispunili ciljevi ekonomskog i društvenog razvoja tokom petnaestog petogodišnjeg plana, neophodno je suočiti se sa složenijim okruženjem i rešavati dublje probleme. Đijangsu i druge ekonomski snažne provincije nalaze se na čelu reformi i otvaranja, i moraju uložiti napore u proučavanje novih situacija i rešavanje novih problema kako bi stekle iskustva.

Si je istakao da je razvoj novih proizvodnih snaga ključan za unapređenje visokokvalitetnog razvoja i jačanje ekonomske konkurentnosti. Đijangsu ima dobru osnovu u ovom pogledu i treba da teži da bude na čelu. Potrebno je integrisano unapređivati razvoj obrazovanja, nauke i tehnologije, i talenata, i težiti novim probojima u jačanju originalnih inovacija i rešavanju ključnih tehnoloških pitanja, kako bi se zauzele visoke tehnološke pozicije.

U promovisanju duboke integracije inovacionih lanaca, industrijskih lanaca, lanaca kapitala i lanaca talenata, i u podsticanju efikasne transformacije i primene naučnih i tehnoloških dostignuća, potrebno je istraživati nove puteve. U optimizaciji i unapređenju tradicionalnih industrija, negovanju i jačanju novih industrija, i strateškom planiranju budućih industrija, treba otvarati nove horizonte. U daljem produbljivanju reformi i uklanjanju institucionalnih prepreka koje ograničavaju razvoj novih proizvodnih snaga, potrebno je postizati nove rezultate.