Američki predsednik Donald Tramp dao je intervju za Politiko u kojem je nagovestio da SAD nameravaju da igraju značajnu ulogu u oblikovanju posleratnog političke slike Irana.

Tramp je upitan koliki uticaj očekuje da će imati na buduće rukovodstvo Irana.

- Imaću veliki uticaj ili oni neće imati više nijedno naselje, jer ne nameravamo da ponovo radimo (sve) ovo. Sarađivaćemo sa narodom i režimom kako bismo osigurali da neko dođe (na vlast) tamo ko može lepo da izgradi Iran, ali bez nuklearnog oružja - kazao je Tramp.

Mlađi Hamnei je vodeći kandidat za novog vrhovnog vođu Irana.

- Sada gledaju u sina. Razlog zašto otac nije hteo da prepusti (vlast) sinu je taj što kažu da je nesposoban - rekao je šef Bele kuće.

"Da se ne radi ovo ponovo za deset godina"

Tramp je naglasio da će SAD "sarađivati sa njima (Irancima) kako bi im pomogle da donesu pravi izbor" jer želi da izbegne da prvi čovek Irana "vodi (zemlju) tako da se ovo ponovo radi za deset godina".

Politiko navodi da je Tramp američku vojnu kampanju protiv Irana opisao kao veoma kontrolisanu i pohvalio se ogromnim vojnim kapacitetima uprkos zabrinutosti zvaničnika Pentagona i Kongresa zbog smanjenja zaliha oružja.

- Delujemo hirurški precizno. Imamo neograničene zalihe oružja, neograničene... Imamo hiljade, hiljade njih - poručio je Tramp.

Američki predsednik je takođe naveo da SAD efikasno uništavaju iranske vojne kapacitete.

- Nemaju mornaricu. Nemaju vazduhoplovstvo. Nemaju protivvazdušnu odbranu (PVO). Sve je uništeno. Njihovi radari su uništeni. Njihova vojska je desetkovana. Sve što imaju je hrabrost - kazao je Tramp.

On je upitan i da li Amerika igra ulogu i u rušenju kubanske vlade.

- Pa, šta mislite? Već 50 godina to je šlag na torti. Venecuela se fantastično snalazi. (Privremena predsednica) Delsi Rodrigez radi fantastičan posao. Odnos sa njima je odličan - rekao je Tramp.

U kontaktu sa rukovodstvom Kube

Šef Bele kuće je takođe potvrdio da su SAD u kontaktu sa komunističkim rukovodstvom Kube u trenutku kada se nestabilnost na karipskom ostrvu pojačava nakon hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

- Potrebna im je pomoć. Razgovaramo sa Kubom - naveo je Tramp.

On je ukazao da je pogoršanje situacije na Kubi delimično rezultat pritiska SAD, uključujući prekid snabdevanja venecuelanskom naftom koja je nekada održavala Havanu u životu.

- Pa, to je zbog moje intervencije, intervencije koja traje. Očigledno je, inače ne bi imali taj problem. Presekli smo im celokupni pristup nafti, novcu... svemu što dolazi iz Venecuele, koja je bila jedini izvor. Koliko dugo slušate o Kubi — Kubi, Kubi — 50 godina? A to je jedna od malih stvari za mene - ocenio je predsednik SAD.

Tramp predviđa da iranska vlada neće biti poslednja koja će popustiti u sukobu koji je on pokrenuo.