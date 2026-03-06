DRAMA IZMEĐU VOJNIH HELIKOPTERA KINE I AUSTRALIJE IZNAD ŽUTOG MORA! Kanbera optužuje Peking za opasan manevar: "Približavao se povećavajući brzinu" (VIDEO)
Australija je izrazila zabrinutost Kini posle “nebezbednog i neprofesionalnog” kontakta vojnih helikoptera dve zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Kanberi.
Navedeno je da je australijski helikopter leteo iznad međunarodnih voda Žutog mora u sredu, kada ga je presrela letelica kineske mornarice.
Kineski helikopter se “približio na nebezbednu udaljenost”, povećavajući brzinu, zbog čega je australijska posada preduzela “izbegavajuću akciju”, tvrdi se u saopštenju.
Dodaje se da je “nebezbedni i neprofesionalni manevar” predstavljao opasnost za australijski helikopter i posadu, javlja Rojters.
Australija izvodi rutinske patrole u Žutom moru, u sklopu međunarodnih snaga koje sprovode sankcije Ujedinjenih nacija prema Severnoj Koreji.
(Kurir.rs/FoNet)