Slušaj vest

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) razmatraju zamrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja se nalazi u toj zalivskoj državi.

To je pod oznakom "ekskluzivno" objavio Volstrit džurnal (WSJ) pozivajući se na izvore upoznate s ovim razgovorima.

Navodi se da je ovo potez koji bi mogao da preseče jednu od najvažnijih ekonomskih žila kucavica Teherana.

Ako se UAE odluče da ovo sprovedu u delo, to bi Iranu značajno ograničilo pristup stranim valutama i globalnim trgovinskim mrežama u trenutku kada je njegova privreda, koja već posustaje pod inflacijom, sada još zahvaćenai ratnim sukobom s Izraelom i SAD koji je ušao u sedmi dan.

WSJ saznaje da su funkcioneri UAE privatnim kanalima o mogućim kaznenim merama već upozorili Iran, koji je lansirao više od 1.000 dronova i raketa na ciljeve u toj zemlji.

Korijere dela sera prenosi da za sada nije jasno kada će i da li će vlada UAE odlučiti da zamrzne iransku imovinu.

Analitičari smatraju da je ova zalivska zemlja godinama obavljala finansijske transakcije u ime iranskih firmi i pojedinaca koji su nastojali da time izbegnu zapadne sankcije protiv Teherana.

1/9 Vidi galeriju Iranski napadi na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Prema izvorima WJ, iranska infrastruktura za izbegavanje sankcija, bazirana u UAE, omogućavala je Teheranu da uprkos njima i dalje prodaje naftu i koristi novac zarađen od nje za finansiranje svojih programa naoružavanja, ali i pomaganje regionalnim saradnicima, pri čemu se verovatno misli pre svega na Hamas i Hezbolah.

- Vlasti UAE razmatraju različite mere za razbijanje ilegalnih iranskih (finansijskih) operacija - potvrdili su američkom listu zvaničnici upućeni u dešavanja.

1/12 Vidi galeriju Iran Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Navodi se da se ove mere kreću od zamrzavanja imovine iranskih "firmi iz senke" sa sedištem u UAE, radikalne finansijske represije nad lokalnim menjačnicama stranih valuta koje se koriste za prebacivanje novca Teheranu van zvaničnih bankarskih tokova.

Ako se UAE odluče da napadnu iransku "finansijsku imperiju iz senke", glavni meta biće bankarski računi povezani sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Teheran dozvoljava IRGC, kao i drugim delovima odbrambenog i bezbednosnog kompleksa zemlje, da koriste sve više iranske nafte za prodaju na stranim tržištima.

- Vlasti UAE pored finanskih mera razmatraju i direktne akcije na moru, poput zaplene iranskih brodova - kazali su izvori WSJ.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Te akcije imale bi za cilj da parališu "flotu iz senke" iranskih tankera i posrednika koji operišu u lukama i na pomorskim rutama u UAE.