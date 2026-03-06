Slušaj vest

"je rekao da Vašington oblikuje novu geopolitičku mapu koja obuhvata područje od Grenlanda do Panamskog kanala.

Govorio je sinoć u sedištu Južne komande SAD u Doralu, Florida, na Američkoj konferenciji protiv kartela. Hegset je predstavio širu viziju američke bezbednosne politike na zapadnoj hemisferi. Govor je održan usred rata između SAD i Irana, ali nije pomenuo Iran.

"Nova strateška mapa" za bezbednost SAD

Govoreći o novoj strategiji SAD, Hegset je rekao da Donald Tramp redefiniše bezbednosni prostor Sjedinjenih Država.

- Predsednik Tramp je nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Američkog zaliva do Panamskog kanala i zemalja koje ga okružuju - rekao je Hegset.

Dodao je da Pentagon to područje naziva "Velika Severna Amerika" i smatra ga ključnim bezbednosnim perimetrom SAD.

Prema njegovim rečima, sve zemlje i teritorije severno od ekvatora - od Grenlanda do Ekvadora i od Aljaske do Gvajane - deo su neposredne bezbednosne zone koju Vašington mora da brani.

Šira reinterpretacija Monroove doktrine

Hegset je rekao da se nova strategija oslanja na reinterpretaciju Monroove doktrine iz 1823. godine, prema kojoj strane sile ne bi trebalo da šire uticaj na zapadnoj hemisferi. Prema njegovim rečima, Trampova administracija želi da obnovi tu logiku i spreči američke protivnike da steknu vojni ili infrastrukturni uticaj u regionu.

U tom kontekstu, upozorio je da kontrola ključnih trgovinskih tačaka, poput Panamskog kanala, ili vojno prisustvo protivnika u blizini teritorije SAD predstavljaju direktnu pretnju bezbednosti SAD.

Trampove ideje o Grenlandu, Panamskom kanalu i "Američkom zalivu"

Tramp je više puta govorio o svojoj želji da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom i Panamskim kanalom, tvrdeći da su obe oblasti ključne za nacionalnu bezbednost SAD.

Trampove izjave o Grenlandu i Panamskom kanalu izazvale su kritike i odbacivanje vlada Danske i Paname, koje su naglasile da su to njihove suverene teritorije.

Vojska protiv kartela i migracionih mreža

U svom govoru, Hegset je takođe naglasio da je američka vojska sve aktivnije uključena u borbu protiv narko-kartela i mreža šverca, koje je nazvao "narko-terorističkim organizacijama".

Rekao je da je američka vojska raspoređena i na južnoj granici SAD i da Vašington želi da sprovodi operacije zajedno sa zemljama regiona protiv kriminalnih mreža koje, prema njegovim rečima, destabilizuju zemlje zapadne hemisfere.

Zaključio je da Sjedinjene Države žele "hemisferu suverenih, bezbednih i prosperitetnih država" i rekao da će Vašington, ako je potrebno, delovati sam kako bi zaštitio svoju bezbednost i interese u regionu.