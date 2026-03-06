Slušaj vest

Dendias je dodao da je na sastanku Saveta za nacionalnu odbranu takođe odlučeno da, pored Patriota, na aerodrom na severu Grčke budu prebačena dva aviona F-16 sa isključivim zadatkom da Bugarskoj pruže dodatnu vazdušnu zaštitu, preneo je Katimerini.

Kako se navodi, pored toga, u Operativni centar bugarskih Oružanih snaga u Sofiji biće poslata dva visoka oficira grčkog vazduhoplovstva.

- Ja sam juče i danas bio u kontaktu sa bugarskim ministrom odbrane Atanasom Zaprianovom. Nakon jučerašnjeg zahteva bugarske strane, ja sam danas informisao ministra da će Grčka obezbediti sredstva i osoblje za zaštitu Bugarske - kazao je Dendias.

On je dodao da su ovi koraci preduzeti na zahtev Bugarske, koja je članica NATO i Evropske unije, kao i da to neće ni u najmanjoj meri uticati na anti-balističku zaštitu grčke teritorije.