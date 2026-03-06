Slušaj vest

U Dubaiju se šalju upozorenja na hitne slučajeve putem telefona, a ljudima se savetuje da „odmah potraže sklonište“ zbog pretnje raketnim napadima iz Irana, dok sukob na Bliskom istoku i dalje besni.

Ljudi su dobili upozorenje o vanrednoj situaciji na svojim telefonima na lokaciji popularnoj među britanskim turistima zbog pretnje od rakete.

Stanovnici i posetioci Dubaija su na svojim telefonima primili upozorenje o pretnji napada iz Irana, dok sukob na Bliskom istoku ulazi u sedmi dan.

Mirna slika Ujedinjenih Arapskih Emirata kao turističke destinacije narušena je u subotu kada je iransko oružje palo na odmaralište sa pet zvezdica, ugrozilo najvišu zgradu na svetu , usmrtivši jednu osobu i ranivši sedam drugih na aerodromu u glavnom gradu Abu Dabiju.

Iran je napao UAE i mnoge druge susede dok uzvraća udarac na veliki napad američkih i izraelskih snaga, izazivajući strah i haos na mestu koje je do subote bilo predvidljivo mirno.

Zvaničnici su pokušali da uvere stanovnike i posetioce da je sistem protivvazdušne odbrane zemlje među najboljima na svetu, obarajući dronove i rakete. Ovu sliku bezbednosti pojačale su i slike borbenih aviona koji prate komercijalne avione koji napuštaju Međunarodni aerodrom u Dubaiju.

Od jutros dva raketna napada

Poslednjih dana ljudi su dobijali upozorenja na svoje telefone o raketnim napadima, koji nisu bili toliko česti, ali su se jutros dogodila dva.

Posledice napada potkopale su napore Emirata da smire tenzije sa Iranom uprkos dugogodišnjim sumnjama prema svom susedu preko Persijskog zaliva. UAE su zatvorili svoj vazdušni prostor u subotu, zatvorili svoju ambasadu u Teheranu u nedelju i povukli svoje diplomate zbog napada.

1/9 Vidi galeriju Iranski napadi na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

„Ova odluka odražava njen čvrst i nepokolebljiv stav protiv svake agresije koja ugrožava njenu bezbednost i suverenitet“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u to vreme. Napade je nazvalo „agresivnim i provokativnim pristupom“ koji ugrožava region.

Vazdušni prostor je od tada ponovo otvoren, a ograničen broj letova je nastavljen jer mnogi turisti očajnički žele da napuste region u kom sukobi.

Hiljade Britanaca žele da napuste region, a oko 4.000 se vratilo komercijalnim letovima pre nego što je prvi vladin čarter avion sleteo na londonsku aerodromsku stanicu Stansted neposredno pre 1 sat ujutru u petak.