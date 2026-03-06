Slušaj vest

Širi se rat na Bliskom istoku. Zaraćene strane gotovo bez prekida razmenjuju dronove i rakete dok Američki predsednik Donald Tramp kaže da uništavanje Irana teče brže nego što je mislio i da će ovaj sukob trajati do kada on to bude želeo, Iranci su poručili da ih čekaju na kopnu.

- Ja sam jedna od retkih ljudi koja je odmah, na samom početku, bila protiv Trampa kada je došao na vlast, on nije izglasan već je doveden kao što su dovedeni i lideri Evrope koji ne znaju šta rade i šta se dešava sa ovim svetom. Ja se sada zaista plašim da planeta polako klizi i zavisi od ljudi koji su nepredvidivi i od ljudi koji brzo menjaju svoje stavove. Moje mišljenje je da je Ameriku Izrael uvukao u rat preko svojih uticajnih ljudi iz Jevrejskog lobija u Americi - rekla je Radmila Tonković, akademik, dok je gostovala u "Pulsu Srbije".

Podsetimo, Hamnei je ubijen na lokaciji koja bi trebala da bude u potpunosti bezbedna u tom trenutku ali je zapravo bio prilično transparentan.

- Ne možemo da govorimo o bezbednim lokacijama kada smo prošle godine imali dvanaestodnevni rat u koji su Amerikanci uložili sve svoje snage i početkom ove godine su organizovali i proteste koji su čak bili i krvavi, to znači da se Iran malo opustio ali imate i obaveštajne agencije koje zaista aktivno rade i ne moramo ih čak ni nabrajati, one "buše" gde stignu i nije bilo teško locirati vrhovnog vođu što znači da je bilo izdaje u unutrašnjem režimu - dodala je ona.

Foto: Kurir Televizija

Tramp je rekao da ne veruje da će biti potrebno slanje američkih kopnenih snaga u Iran. Ipak, samo nekoliko sati ranije nije isključio takvu mogućnost, rekavši da bi se to moglo dogoditi "ako bude neophodno".

"Iran je pokazao da može i ume da se brani"

- Istorija ratovanja nas uči da se nijedan rat ne može završiti dok jedna vojska svojom vojničkom čizmom ne stupi na neko tlo koje je sporna teritorija odnosno predmet ratnog sukoba. Rat će se sigurno odužiti, imamo projekciju da će trajati najmanje 100 dana ali siguran sam da će trajati duže od toga. Obe strane su prilično odlučne u svojim namerama i Iran je pokazao da hoće, može i ume da se brani, kao i da uzvrati. To je koliko mi je poznato jedina zemlja u istoriji čovečanstva koja je uspešno izvela napad na 16 zemalja u kratkom vremenskom periodu - objasnio je dr Rajko Petrović, politikolog.

Foto: Kurir Televizija

Ipak, on smatra da je Izrael, uz Američku podršku, rešen da zaustavi razvoj ratnih kapaciteta Irana koji bi svakako bila ogromna pretnja za njih. Takođe dodaje da ne misli da će se ovaj sukob smiriti u skorije vreme.

- Ovaj sukob u Persijskom zalivu odnosno napad na Iran pokazuje da ono što Tramp govori on to i radi, način na koji je definisao problem režima u Iranu, odnosno ajatolaha Hamnei-a kao i njihov nuklearni program, on je tim redom išao i uništavao svoje ciljeve. Prvo je ubio njihovog vrhovnog vođu zatim je gađao njegova nuklearna postrojenja i sada ide dalje. Iran se brani na način na koji može, ja smatram da rat može da se vodi bilo gde, i na zemlji i u vazduhu - naglasio je Vinko Pandurević, general potpukovnik u penziji.

Pandurević smatra da su informacije trenutno najvažnije i kaže da je Iran zbog toga rekao da čeka Ameriku na kopnu, time joj stavlja do znanja da oni tamo ne smeju doći.

Kako kaže, Amerikanci nemaju ni snage ni razloga da zapravo odu u Iran i to je jedini način na koji im on prkosi.

Foto: Kurir Televizija

- Ja verujem u diplomatiju i u mir zaista, zbog toga ne mogu da opravdam nijedan rat i ne vidim ciljeve za započinjanje ovakvog sukoba. Postoji ipak čitav niz postupaka koje smo imali pre par meseci koji su nam govorili da su ove stvari vrlo izvesne i da može doći do njih. To je krenulo sa ratom u Gazi gde su interesi Izraela bili stavljeni na prvo mesto. Operacija koja je izvedena u Venecueli isto, šta god mi mislili o njoj i koliko god su oskudne informacije o tom događaju, zapravo je negde logičan uvod u ovo - objašnjava Stefan Srbljanović, politikolog.

Kako kaže, posledice svih ovih operacija koje mi danas osećamo su skokovi cena energenata, panika i potencijalne nestašice naftnih derivata.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs