Prema tvrdnjama Izraelaca, napadnut je bunker blizu trga Azadi u Teheranu, a eksplozije su se čule širom prestonice Irana.

Oko 50 izraelskih borbenih aviona pogodilo je bunker vrhovnog vođe Irana, saopštila je izraelska vojska.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je operacija izvedena jutros u centru Teherana i da se bunker nalazio ispod kompleksa iranskog vođe.

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei je ubijen u početnim američko-izraelskim napadima prošle subote.

- Hamnei je eliminisan pre nego što je mogao da koristi bunker tokom operacije "Ričući lav", ali kompleks su nastavili da koriste visoki zvaničnici iranskog režima - tvrdi izraelska vojska.

Danas je sedmi dan rata Izraela i SAD protiv Irana.

Izrael je, pored Teherana, pokrenuo nove vazdušne udare na libanski glavni grad Bejrut, a Iran je izveo još jedan talas raketnih napada na Tel Aviv.