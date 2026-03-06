"ZAUSTAVIĆEMO IZVOZ NAFTE AKO SE RAT NASTAVI!" Iz Katara poručuju: Doći će do LANČANE REAKCIJE, posledice će osetiti ceo svet
Katarski ministar energetike Saad el Kabi upozorio je da bi svi proizvođači energije u Zalivu mogli da obustave izvoz u roku od nekoliko nedelja ako se sukob u Iranu nastavi i cena nafte dostigne 150 dolara po barelu (trenutno 89 dolara po barelu u Evropi).
Upozorenje dolazi nakon što je Katar već obustavio proizvodnju tečnog prirodnog gasa (TPG) zbog iranskih napada na zemlje Zaliva, što je bio odgovor na izraelske i američke napade.
Potpuna obustava izvoza u regionu
U intervjuu za Fajnenšel tajms, El Kabi je rekao da očekuje da će i drugi regionalni izvoznici slediti katarski primer.
Katar, čija proizvodnja TPG-a čini oko 20% globalne ponude i ključna je za energetska tržišta Azije i Evrope, obustavio je proizvodnju u ponedeljak.
„Ako se ovo nastavi, očekujemo da svi koji to već nisu učinili proglase višu silu u narednih nekoliko dana. Svi izvoznici u regionu Zaliva moraće da proglase višu silu“, rekao je El Kabi.
Globalne posledice i rast cena
Ministar je upozorio na ozbiljne posledice po globalnu ekonomiju. On je predvideo da bi cena sirove nafte mogla da dostigne 150 dolara po barelu za dve do tri nedelje ako se poremeti saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ključnu globalnu rutu za izvoz nafte.
„Ako se ovaj rat nastavi nekoliko nedelja, to će uticati na rast BDP-a širom sveta“, rekao je. „Cene energije će porasti za sve. Biće nestašice nekih proizvoda i doći će do lančane reakcije u fabrikama koje neće moći da isporučuju robu.“
Al-Kabi očekuje da će cene gasa porasti na 40 dolara po milionu britanskih termalnih jedinica. Dodao je da čak i ako bi se sukob odmah završio, Kataru bi trebalo „nedelje do meseci“ da normalizuje snabdevanje.
Ključni energetski projekat odložen
Sukob takođe ima direktan uticaj na dugoročne energetske planove Katara. Al-Kabi, koji je takođe glavni izvršni direktor državne kompanije QatarEnergy, jednog od najvećih svetskih proizvođača tečnog prirodnog gasa, potvrdio je da će projekat proširenja Severnog polja biti odložen.
„Ovo će definitivno odložiti sve naše planove proširenja“, rekao je. „Ako se situacija normalizuje za nedelju dana, uticaj bi mogao biti minimalan, ali ako je potrebno mesec ili dva, onda je to druga priča.“
Ključni projekat je trebalo da počne sa proizvodnjom sredinom 2026. godine.