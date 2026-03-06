Slušaj vest

Nekoliko stotina šiitskih muslimana okupilo se danas u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, da bi osudili ubistvo bivšeg vrhovnog lidera Irana Ajatolaha Alija Hamneija.

Usred jakog prisustva policije, oko 300 demonstranata protestuje sedeći uz fotografije Hamneija i skandiranje "Smrt Americi!" i "Smrt Izraelu!".

Pakistanski šiiti protestuju zbog ubistva vrvovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija  Foto: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Vlasti su saopštile da demonstranti neće ići do Ambasade SAD u Islamabadu koja je apelovala na Amerikance u Pakistanu da "smanje kretanje napolju".

Sva dešavanja o ratu Irana sa Izraelom i SAD možete pratiti uživo u našem BLOGU.

(Kurir.rs/Beta)

