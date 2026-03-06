Oko 300 demonstranata okupilo se danas u Islamabadu kako bi osudili ubistvo vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija
PROTEST U PAKISTANU ZBOG UBISTVA ALIJA HAMNEIJA, SKANDIRAJU "SMRT IZRAELU": Stotine šiitskih demonstranata na ulicama Islamabada uz jake policijske snage (FOTO)
Nekoliko stotina šiitskih muslimana okupilo se danas u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, da bi osudili ubistvo bivšeg vrhovnog lidera Irana Ajatolaha Alija Hamneija.
Usred jakog prisustva policije, oko 300 demonstranata protestuje sedeći uz fotografije Hamneija i skandiranje "Smrt Americi!" i "Smrt Izraelu!".
Pakistanski šiiti protestuju zbog ubistva vrvovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija Foto: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia
Vlasti su saopštile da demonstranti neće ići do Ambasade SAD u Islamabadu koja je apelovala na Amerikance u Pakistanu da "smanje kretanje napolju".
(Kurir.rs/Beta)
