"UČINIMO IRAN PONOVO VELIKIM" Tramp poslao SNAŽNU PORUKU Iranu, Amerika ne pristaje ni na šta osim OVOGA
Američki predsednik Donald Tramp danas je na svojoj društvenoj mreži Truth Social dao izjavu o Iranu, rekavši da neće biti sporazuma sa tom zemljom i zahtevajući njenu „bezuslovnu predaju“.
U svojoj izjavi, on je takođe izneo viziju budućnosti Irana nakon što se taj uslov ispuni, obećavajući ekonomski prosperitet uz pomoć Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.
„Neće biti sporazuma sa Iranom osim BEZUSLOVNE PREDAJE! Nakon toga, i izbora VELIKOG I PRIHVATLJIVOG lidera (ili lidera), mi, zajedno sa našim mnogim divnim i veoma hrabrim saveznicima i partnerima, neumorno ćemo raditi na tome da vratimo Iran sa ivice uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikada ranije. IRAN ĆE IMATI VELIKU BUDUĆNOST. „UČINIMO IRAN PONOVO VELIKIM (POBEDIMO!)“. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju“, napisao je Tramp u objavi.
(Kurir.rs)