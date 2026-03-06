Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp danas je na svojoj društvenoj mreži Truth Social dao izjavu o Iranu, rekavši da neće biti sporazuma sa tom zemljom i zahtevajući njenu „bezuslovnu predaju“.

U svojoj izjavi, on je takođe izneo viziju budućnosti Irana nakon što se taj uslov ispuni, obećavajući ekonomski prosperitet uz pomoć Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.

„Neće biti sporazuma sa Iranom osim BEZUSLOVNE PREDAJE! Nakon toga, i izbora VELIKOG I PRIHVATLJIVOG lidera (ili lidera), mi, zajedno sa našim mnogim divnim i veoma hrabrim saveznicima i partnerima, neumorno ćemo raditi na tome da vratimo Iran sa ivice uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikada ranije. IRAN ĆE IMATI VELIKU BUDUĆNOST. „UČINIMO IRAN PONOVO VELIKIM (POBEDIMO!)“. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju“, napisao je Tramp u objavi.

Sva dešavanja o ratu Irana sa Izraelom i SAD možete pratiti uživo u našem BLOGU.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaPROTEST U PAKISTANU ZBOG UBISTVA ALIJA HAMNEIJA, SKANDIRAJU "SMRT IZRAELU": Stotine šiitskih demonstranata na ulicama Islamabada uz jake policijske snage (FOTO)
profimedia-1080475337.jpg
PlanetaKOJE ZEMLJE EU SU NAJVIŠE POGOĐENE PREKIDOM ISPORUKE PLINA IZ KATARA? Neke članice posebno izložene, a ove DVE su zaštićene od poremećaja na tržištu, evo zašto
shutterstock_337019153.jpg
PlanetaMAĐARSKA ZAPLENILA OKLOPNA VOZILA SA NOVCEM UKRAJINE: Prevoženo ZLATO i DESETINE MILIONA dolara i evra u KEŠU! Odmah stigao odgovor Kijeva
ukrajina madjarska.jpg
Planeta"ZAUSTAVIĆEMO IZVOZ NAFTE AKO SE RAT NASTAVI!" Iz Katara poručuju: Doći će do LANČANE REAKCIJE, posledice će osetiti ceo svet
nafta.jpg