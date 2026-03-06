Američki predsednik Donald Tramp danas je na svojoj društvenoj mreži Truth Social dao izjavu o Iranu , rekavši da neće biti sporazuma sa tom zemljom i zahtevajući njenu „bezuslovnu predaju“.

U svojoj izjavi, on je takođe izneo viziju budućnosti Irana nakon što se taj uslov ispuni, obećavajući ekonomski prosperitet uz pomoć Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.

„Neće biti sporazuma sa Iranom osim BEZUSLOVNE PREDAJE! Nakon toga, i izbora VELIKOG I PRIHVATLJIVOG lidera (ili lidera), mi, zajedno sa našim mnogim divnim i veoma hrabrim saveznicima i partnerima, neumorno ćemo raditi na tome da vratimo Iran sa ivice uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikada ranije. IRAN ĆE IMATI VELIKU BUDUĆNOST. „UČINIMO IRAN PONOVO VELIKIM (POBEDIMO!)“. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju“, napisao je Tramp u objavi.