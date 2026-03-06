Slušaj vest

Nastavlja se i širi rat između Izraela i Irana. Iran je ušao u svetski rekord jer je u jednom danu napao 16 stranih država. Povećavaju se pritisci, ali i broj evakuacija širom sveta. Situacija postaje sve komplikovanija i već utiče na globalnu ekonomiju - pre svega na svetske berze, cenu nafte i gasa, ali i na rast inflacije u mnogim zemljama. Sve je manje jasno i ko od međunarodnih institucija uopšte može da utiče na dalji tok događaja.

O ovim temama govorili su gosti emisije „Ni 5 ni 6“ na Kurir televiziji: profesor doktor Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, novinar Dragan Vujičić i stručnjak za bezbednost i terorizam Karlo Dulović.

- Mislim da Iran nema nuklearno naoružanje zbog kojeg je izvršen napad na njih. Igra je mnogo veća nego što mi mislimo, jer posle Venecuele napad na Iran je način da se preseče put stare svile, da se izbije na Kaspijsko more. Amerikanci kažu da hoće da svrgnu vladu, ali tu nije u pitanju svrganje vlade. Ako je već 47 godina od Islamske revolucije Iran pod sankcijama, a sve vreme Amerika trguje sa njima, nešto tu nije u redu - smatra Dulović.

Karlo Dulović Foto: Kurir Televizija

Do sada su mnogi sukobi na svetskoj sceni bili jasniji, poput rata između Rusije i Ukrajine. Međutim, ovaj sukob otvara brojna pitanja, pre svega o tome šta zapravo Iran poseduje i koji su stvarni razlozi eskalacije.

Petrović ističe da velike sile, osim očuvanja moći, žele i potpunu kontrolu.

- Amerika izgara u tim ratovima i sukobima, troši se, dok se sa druge strane Kina čuva, njen BDP napreduje, a Rusija takođe na izvestan način napreduje u odnosu na devedesete godine. Jako se teško ta moć ispušta, a anglosaksonske sile imaju problem jer u svojoj istoriji gotovo nikada nisu imale situaciju da ih neko okupira, niti da se rat vodi na njihovoj teritoriji. Agresija je uvek bila usmerena ka drugima. Zbog toga kod njih ne postoji uslovni refleks da je rat opasan, rat je investicija.

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

Sagovornici su se saglasili da bi dugotrajan rat mogao da dovede do ozbiljnih posledica, pre svega inflacije i velikih migracija.

- Jeste, to je najveća pretnja sa kojom se suočava ceo svet, pa i mi. Mene je čak strah da nabrojim šta sve može da se dogodi u slučaju raseljavanja zapadne Azije. Gde ti ljudi mogu da odu, šta će se dogoditi sa njima? Nema srećnog rešenja - smatra Vujičić i dodaje:

- Sve ovo ima niz objašnjenja, od biblijskih do geopolitičkih. Od Biblije do vode i nafte. I sva su ona podjednako racionalna i podjednako iracionalna. Sve se razvija nekom svojom dinamikom. Mi sada prisustvujemo nečemu za šta ni sami ne znamo šta je. Ne znamo šta se zaista dešava na terenu.

Dragan Vujičić Foto: Kurir Televizija

Ko profitira iz trenutne krize?

- Proglašen je Džihad, sveti rat, Iran ima svoju centralnu terorističku organizaciju na Balkanu i ona se nalazi kod nas oovde u Bosni i u Srbiji, Crnoj Gori, to su ogranci, tu se nalazi na Kosovu. Njih Maerika kontroliše i ona je formirala tu centralnu terorističku organizaciju 91 i 92 druge godine, učestvovali su Englezi i Francuzi, 1000 i nešto terorista - kaže Dulović i dodaje:

- Mi ovde imamo belu Alkaidu, oni su Crnu Alkaidu stavili pod kontrolu, ali Belu Alkaidu su stavili pod kontrolu. London je spreman odavde. Teroristi su bli na obuci ovde kod nas.

Dok se u regionu formiraju i kontrolišu terorističke strukture, istovremeno se odvijaju i geopolitički i finansijski procesi koji utiču na moć velikih sila. Na Balkanu i Bliskom istoku politika i sigurnost idu ruku pod ruku sa globalnim ekonomskim interesima.

- U ovom slučaju Rusija pokazuje empatiju i ima zajednički interes za te zemlje, što one jasno osećaju. Dakle, skandinavske zemlje, Holandija, Švajcarska, Amerika, Kanada, Velika Britanija, oni obrću novac, pre svega kroz fiktivne transakcije na svetskim berzama. Sada je gotov novac u opticaju - ističe Petrović i dodaje:

- Na svetskim berzama, u Londonu i na njujorškim berzama, vrti se fiktivni kapital. Neki ljudi, poput Soroša i mnogih drugih, obrću ogromna sredstva koja su uglavnom fiktivna i vrlo malo povezana sa realnom ekonomijom ili gotovim novcem. Stoga je to prava pošast. Sve u svemu, sada imamo pokušaj Trampa i njegove ekipe da izvrše kontraudar na ove procese, koji se odvijaju polako, ali postepeno smanjuju američku moć. To su dakle velike zemlje i kontinenti sa ogromnim resursima, delimično imuni na turbulencije u svetskim finansijskim tokovima. Tramp želi renesansu Amerike, što, međutim, više nije moguće.

