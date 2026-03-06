Slušaj vest

Više od 150 ruskih turista je danima zarobljeno na kruzeru u blizini katarske luke Doha, nakon što je rat izazvan američko-izraelskim napadom na Iran poremetio putovanja širom Bliskog istoka.

Putnici su za „Moskou tajms“ rekli da su danima bili u neizvesnosti sa malo informacija od operatera krstarenja i ruske ambasade u Kataru, ostavljajući im drugog izbora nego da čekaju.

Brod „Selestijal Džurnej“, kojim upravlja grčka kompanija „Selestijal Kruzis“, isplovio je iz Dubaija 23. februara i trebalo je da se vrati tamo u ponedeljak.

Međutim, bio je primoran da pristane u Dohi 28. februara nakon što su vlasti zatvorile obližnje brodske puteve zbog američko-izraelske vojne operacije protiv Irana.

Istog dana, putnici su rekli da su čuli sirene za vazdušnu opasnost i videli kako katarska protivvazdušna odbrana presreće iranske rakete.

Kruzer Celestyal Journey Foto: Arnulf Hettrich / imago stock&people / Profimedia

„Mala deca na brodu su počela da plaču. Roditelji i osoblje su pokušali da ih smire, a nama je naređeno da ne napuštamo brod“, rekla je Polina iz Moskve.

Neizvesnost i stres za porodice sa decom

Prema njenim rečima, među putnicima je zvanično registrovano oko 155 ruskih državljana, iako bi stvarni broj mogao biti bliži 170.

Na brodu se nalaze i državljani Kazahstana, Uzbekistana i nekoliko evropskih zemalja.

Polina, koja putuje sa suprugom i trogodišnjom ćerkom, kaže da je situacija posebno stresna za porodice sa decom.

„Moj muž može da radi odavde, ali moja ćerka želi da ide kući. Ne razume šta se dešava, ali se oseća napeto. Usred svega ovoga, dobila je i temperaturu od 39 stepeni.“

Još jedna putnica, Radmila, kaže da su u početku dobili vrlo malo informacija od ruske ambasade. Nakon žalbi na društvenim mrežama, ponuđen im je besplatan smeštaj u hotelu u Dohi i tri obroka dnevno počev od subote.

U sredu je putnicima dozvoljeno da nakratko napuste brod prvi put posle više od nedelju dana kako bi kupili lekove u Dohi.

Kompanija je od tada produžila njihov boravak na brodu bez dodatnih troškova do subote. „Rečeno nam je: ostanite na brodu do 7. marta, a onda ćemo videti“, rekla je Radmila.

Rat izazvao haos u vazdušnom i pomorskom saobraćaju

Međutim, još uvek nema jasnih informacija o tome kada će moći da se vrate kući. „Trebalo je da letimo za Moskvu 2. marta, ali je let otkazan jer je vazdušni prostor bio zatvoren za civilnu avijaciju“, dodala je.

Kruzer „Selestijal“ je saopštio da je otkazao ostatak sezone krstarenja Persijskim zalivom i da će putnici u Dohi dobiti plan iskrcavanja u roku od 24 do 48 sati. Pogođenim putnicima ponuđen je potpuni povraćaj novca ili vaučer za buduće krstarenje.

Prema podacima UN, oko 20.000 mornara i 15.000 putnika sa kruzera trenutno je zarobljeno u Persijskom zalivu. Rusija je ove nedelje počela evakuaciju svojih građana hitnim i čarter letovima.