Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da želi potpunu promenu iranske vladajuće strukture i da već ima nekoliko imena na umu za „dobrog vođu“ koji će preuzeti zemlju.

Trampovi komentari dolaze usred povećanih tenzija i vojnih akcija, a usledili su nakon smrti iranskog vrhovnog vođe Hamneija prošlog vikenda.

U telefonskom intervjuu za NBC News, Tramp je bio direktan. „Želimo da uđemo i sve sredimo“, rekao je. „Ne želimo nekoga ko će provesti narednih 10 godina obnavljajući“.

Nekoliko kandidata

„Želimo da dobiju dobrog vođu. Imamo nekoliko ljudi za koje mislim da bi odlično obavili posao“, dodao je, ali je odbio da otkrije ko su oni. Takođe je potvrdio da preduzima korake kako bi osigurao da ljudi sa njegove liste prežive rat. „Da, brinemo se o njima“, rekao je.

Ove izjave nadovezuju se na one koje je dao u intervjuu za isti medij prošle subote. Na pitanje ko bi vodio Iran, Tramp je odgovorio: „Ne znam, ali u nekom trenutku će me pozvati i pitati koga bih voleo“, dodajući da je bio „samo malo sarkastičan kada je to rekao“.

"Gubljenje vremena"

Tramp se takođe osvrnuo na izjavu iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, koji je rekao da je njegova zemlja spremna za kopnenu invaziju američkih i izraelskih snaga. Tramp je to nazvao „praznim komentarom“ i sugerisao da trenutno ne razmatra invaziju.

„To je gubljenje vremena. Izgubili su sve. Izgubili su mornaricu. Izgubili su sve što se moglo izgubiti“, rekao je on, najavljujući nastavak napada istim tempom i intenzitetom. Nakon smrti ajatolaha Hamneija prošlog vikenda, Iran se suočava sa vakuumom moći.

Spekuliše se da bi ga mogao naslediti njegov sin Modžtaba Hamnei. Analitičari takođe veruju da je Islamska revolucionarna garda, dominantna vojna, politička i ekonomska snaga u zemlji, spremna da proširi svoj uticaj ako preživi trenutni sukob.