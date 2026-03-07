"NEKONTROLISANA MIGRACIJA MORA MORA BITI SREČENA" Merc pozvao na očuvanje teritorijalnog integriteta Irana
Nemački kancelar Fridrih Mercpozvao je danas na očuvanje teritorijalnog integriteta Irana i rekao da kolaps iranske državnosti nije ni u čijem interesu.
"Takvi scenariji bi mogli imati dalekosežne posledice po Evropu", rekao je Merc na jednom sajmu stručne robe u Minhenu i dodao da Nemačka sarađuje sa partnerima na formulisanju zajedničkog stava za okončanje višestrukih sukoba širom Bliskog istoka, prenosi agencija Rojters (Reuters).
Merc je naveo da "iranska država mora ostati funkcionalna, a javni red i osnovne usluge moraju se održavati".
"Iranska ekonomija ne sme doživeti kolaps. Nekontrolisana migracija iz Irana mora biti sprečena", dodao je on.
Merc je zaključio da bi sankcije Iranu mogle da se ukinu, kao i da se zemlji pruži adekvatna pomoć ako "ispuni neophodne uslove".
(Kurir.rs/Beta)