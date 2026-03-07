Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Mercpozvao je danas na očuvanje teritorijalnog integriteta Irana i rekao da kolaps iranske državnosti nije ni u čijem interesu.

"Takvi scenariji bi mogli imati dalekosežne posledice po Evropu", rekao je Merc na jednom sajmu stručne robe u Minhenu i dodao da Nemačka sarađuje sa partnerima na formulisanju zajedničkog stava za okončanje višestrukih sukoba širom Bliskog istoka, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Merc je naveo da "iranska država mora ostati funkcionalna, a javni red i osnovne usluge moraju se održavati".

Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

"Iranska ekonomija ne sme doživeti kolaps. Nekontrolisana migracija iz Irana mora biti sprečena", dodao je on.

Merc je zaključio da bi sankcije Iranu mogle da se ukinu, kao i da se zemlji pruži adekvatna pomoć ako "ispuni neophodne uslove".

Pregled svih događaja tokom današnjeg dana rata na Bliskom istoku možete pročitati u našem BLOGU.

(Kurir.rs/Beta)

