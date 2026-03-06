Slušaj vest

Napad na osnovnu školu u Minabu, u Iranu, izvršen je iz američke vazduhoplovne baze Al Dafra u UAE, prema saopštenju Islamske revolucionarne garde.

- Zločinački napad na školu Šadžare Tajebeh, koji je rezultirao smrću 165 učenica, izvršen je iz ove baze - navodi se u saopštenju koje je citirao Fars.

Osnovna škola za devojčice u okrugu Minab napadnuta je 28. februara, prvog dana agresije na Iran.

Snimci sahrane devojčica u utorak prikazani su na iranskoj državnoj televiziji. Njihovi mali kovčezi bili su prekriveni iranskim zastavama i nošeni kroz veliku masu ljudi.

Namerno gađanje škole, bolnice ili bilo koje druge civilne infrastrukture predstavlja ratni zločin prema međunarodnom humanitarnom pravu.