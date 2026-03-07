Slušaj vest

Rusija raspoređuje pojedinačne vojne jedinice s borbenim iskustvom iz Ukrajine na granicama sa zemljama članicama NATO, što bi mogla da iskoristi kao čvorišta u sukobu sa tim savezom posle rata u Ukrajini, saopštila je danas u godišnjoj proceni bezbednosnih pretnji Obaveštajna služba Litvanije.

Ukoliko sankcije budu ukinute, Rusija bi za šest godina bila spremna za "vojni sukob velikih razmera" s NATO-om, piše u obaveštajnoj proceni, prenosi agencija Rojters.

Ruska vojna industrija je napredovala uz pomoć Kine, što je omogućilo Moskvi da smanji zavisnost od zapadne tehnologije.

U izveštaju se navodi da bi višak ruskog naoružanja doveo do "posledica po globalnu bezbednost".

Litvanske obaveštajne službe procenjuju da bi "Rusija verovatno stvorila ne samo 30-50 procenata veću vojsku nego što je imala pre rata u Ukrajini, već i relativno modernu.

Strateške rezerve oružja i municije bile bi u potpunosti obnovljene.

Rusija bi bila spremna za konvencionalni vojni sukob sa NATO-om".

Preokretanje ravnoteže snaga u Evropi u svoju korist, kao i potpuno potčinjavanje Ukrajine, ostaju glavni ruski ciljevi, navodi se u izveštaju.

Baltičke zemlje su u stanju visoke pripravnosti od početka rata u Ukrajini 2022. godine, a NATO je saopštio da će pojačati svoje prisustvo u tom regionu.

(Kurir.rs/Beta)

