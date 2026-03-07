"RUSIJA RASPOREĐUJE VOJSKU NA GRANICAMA SA NATO DRŽAVAMA" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za vojni sukob velikih razmera
Rusija raspoređuje pojedinačne vojne jedinice s borbenim iskustvom iz Ukrajine na granicama sa zemljama članicama NATO, što bi mogla da iskoristi kao čvorišta u sukobu sa tim savezom posle rata u Ukrajini, saopštila je danas u godišnjoj proceni bezbednosnih pretnji Obaveštajna služba Litvanije.
Ukoliko sankcije budu ukinute, Rusija bi za šest godina bila spremna za "vojni sukob velikih razmera" s NATO-om, piše u obaveštajnoj proceni, prenosi agencija Rojters.
Ruska vojna industrija je napredovala uz pomoć Kine, što je omogućilo Moskvi da smanji zavisnost od zapadne tehnologije.
U izveštaju se navodi da bi višak ruskog naoružanja doveo do "posledica po globalnu bezbednost".
Litvanske obaveštajne službe procenjuju da bi "Rusija verovatno stvorila ne samo 30-50 procenata veću vojsku nego što je imala pre rata u Ukrajini, već i relativno modernu.
Strateške rezerve oružja i municije bile bi u potpunosti obnovljene.
Rusija bi bila spremna za konvencionalni vojni sukob sa NATO-om".
Preokretanje ravnoteže snaga u Evropi u svoju korist, kao i potpuno potčinjavanje Ukrajine, ostaju glavni ruski ciljevi, navodi se u izveštaju.
Baltičke zemlje su u stanju visoke pripravnosti od početka rata u Ukrajini 2022. godine, a NATO je saopštio da će pojačati svoje prisustvo u tom regionu.
(Kurir.rs/Beta)