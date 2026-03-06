Slušaj vest

Ne smiruje se sukob na Bliskom istoku. Nakon što sukoba između Izraela, Irana i SAD, bitka se rasplamsala i uključila druge zemlje.

Izrael je pokrenuo nove vazdušne udare na iransku prestonicu Teheran i libanski glavni grad Bejrut, a Iran je izveo još jedan talas raketnih napada na Tel Aviv. Amerikanci operaciju nazivaju "Epski bes", a Izrael operaciju vodi po imenom "Lav koji riče".

Sukob je brzo prerastao u regionalnu krizu. Prema podacima međunarodnih organizacija, do početka marta poginulo je više od hiljadu ljudi u Iranu, dok su zabeležene i žrtve u Izraelu, Libanu i među američkim vojnicima. Takođe su pogođene bolnice i civilna infrastruktura, a desetine hiljada ljudi napustile su svoje domove u strahu od daljih bombardovanja.

Velike posledice sukob je izazvao i u globalnoj ekonomiji. Zbog eskalacije borbi i iranskih pretnji zatvaranjem Ormuškog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza za transport nafte, došlo je do poremećaja u međunarodnoj trgovini energentima. Više tankera je oštećeno, a pojedine brodarske kompanije privremeno su obustavile plovidbu kroz taj strateški prolaz.

Istovremeno, sukob se vodi i u digitalnom prostoru. Prema procenama bezbednosnih analitičara, zabeleženi su veliki sajber napadi na državne institucije, finansijske sisteme i energetsku infrastrukturu u više zemalja regiona. U Iranu je u pojedinim trenucima zabeležen gotovo potpuni prekid internet komunikacija, što dodatno otežava protok informacija iz zemlje.

Međunarodna zajednica poziva na hitnu deeskalaciju sukoba. Ujedinjene nacije održale su više vanrednih sednica, dok su pojedine države upozorile da bi dalja eskalacija mogla dovesti do šireg regionalnog rata na Bliskom istoku.

Iranske vlasti u međuvremenu odbacuju mogućnost prekida vatre i poručuju da su spremne i na potencijalnu kopnenu invaziju, dok američki i izraelski zvaničnici najavljuju nastavak udara na iranske vojne kapacitete. Sukob se smatra najtežom direktnom konfrontacijom između Irana i Izraela u modernoj istoriji i nosi rizik širenja na čitav Bliski istok.

